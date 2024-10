Veja a lista dos candidatos a vereador por Nova Iguaçu (RJ) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Nova Iguaçu tem 23 vagas para vereadores. Para as Eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 485 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você está em busca de um candidato específico ou deseja saber mais sobre quem está concorrendo nas eleições de 2024 em Nova Iguaçu (RJ), o UOL preparou uma lista com todas as candidaturas dos vereadores, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um. Confira a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Nova Iguaçu (RJ):

Abraao Braz - 30017 - NOVO - Deferido

Ademir Silva - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Adriana Sant Anna - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Ailton Bombeiro - 20193 - PODE - Deferido

Alcemir Gomes - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ale do Mazzutti - 18050 - REDE - Deferido

Alemão do Esporte - 35010 - PMB - Deferido

Alessandra Vascaína - 33111 - MOBILIZA - Deferido

Alessandro Danon - 70555 - AVANTE - Deferido

Alexandra Lidia - 33103 - MOBILIZA - Deferido

Alexandra Loira - 22233 - PL - Deferido

Alexandre Bandeira - 55570 - PSD - Deferido

Alexandre da Padaria - 45555 - PSDB - Deferido

Alexandre do Social - 18444 - REDE - Deferido

Alexandre Manhães - 20999 - PODE - Deferido

Aline Fernandes - 12007 - PDT - Deferido

Aline Leitão - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Aline Mãedetrês - 30600 - NOVO - Deferido

Amanda da Barbearia - 77600 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Amiga Dany - 27300 - DC - Deferido

Amigo Gerson - 18222 - REDE - Deferido

Amigo Joãozinho - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Amigo Neinha - 10556 - REPUBLICANOS - Deferido

Ana Claudia Teixeira - 30220 - NOVO - Deferido

Ana Lira - 22654 - PL - Deferido

Ana Paula do Rodeio - 18333 - REDE - Deferido

Anderson Andinho - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Anderson Cacuia - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Anderson Guerreiro - 55001 - PSD - Deferido

Anderson Miguel - 70011 - AVANTE - Deferido

Anderson Santos - 25456 - PRD - Deferido

Anderson Teca - 45500 - PSDB - Deferido

Anderson Topô da Saude - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Andre Laje - 18000 - REDE - Deferido

Andre Luis Rio Botas - 22122 - PL - Deferido

Andre Vem Comigo - 35789 - PMB - Deferido

Andréa Cabral - 44331 - UNIÃO - Deferido

Andrea Fontes - 22777 - PL - Deferido

Andreia Campos - 35640 - PMB - Deferido

Andreia do Posto - 18620 - REDE - Deferido

Andreia Loira - 50555 - PSOL - Deferido

Andressa Barros - 13444 - PT - Deferido

Ane Santos - 13557 - PT - Deferido

Aninha do Salão - 20016 - PODE - Deferido

Antonio Neto - 12222 - PDT - Deferido

Ariane Loira - 27277 - DC - Deferido

Arquimedes Beça - 25444 - PRD - Deferido

Arthur Legal - 36025 - AGIR - Deferido

Atila dos Móveis - 55678 - PSD - Deferido

Bado Borcard - 33005 - MOBILIZA - Deferido

Baixinho da Van - 22111 - PL - Deferido

Barrão - 11007 - PP - Indeferido

Beiruth - 44600 - UNIÃO - Deferido

Beth do Botelho - 12444 - PDT - Deferido

Betinho Sim - 77500 - SOLIDARIEDADE - Renúncia

Bia Medeiros - 36234 - AGIR - Deferido

Bill Presidente - 28522 - PRTB - Indeferido

Binho Freitas - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Birro - 15777 - MDB - Deferido

Bispa Mônica - 44221 - UNIÃO - Deferido

Boris - 30789 - NOVO - Deferido

Branco do Cantão - 35000 - PMB - Deferido

Broa - 12333 - PDT - Deferido

Bruninho - 55222 - PSD - Deferido

Bruno Faustino - 33010 - MOBILIZA - Deferido

Bruno Medeiros - 55216 - PSD - Deferido

Bruno Mello - 70007 - AVANTE - Cancelado

Bruno Vigilante - 13667 - PT - Deferido

Buiu do Povo - 33465 - MOBILIZA - Deferido

Camu - 70123 - AVANTE - Deferido

Carla Petris - 35020 - PMB - Deferido

Carla Souza - 25162 - PRD - Deferido

Carlão Chambarelli - 35123 - PMB - Deferido

Carlão Torres - 77221 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carlinha Figueiredo - 33002 - MOBILIZA - Deferido

Carlinhos Cell - 27007 - DC - Deferido

Carlinhos do Lixo - 18500 - REDE - Deferido

Carlinhos Presidente - 20444 - PODE - Deferido

Carlos Boi - 40124 - PSB - Deferido

Carlos da Saúde - 55100 - PSD - Deferido

Carol Correia - 33789 - MOBILIZA - Deferido

Cassia Wood - 36333 - AGIR - Deferido

Catia Dias - 35077 - PMB - Deferido

Celia Regina - 20077 - PODE - Deferido

Celia Sodre - 33444 - MOBILIZA - Deferido

Celinho Bike - 27600 - DC - Deferido

Cezinha Sarte - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Chagas da Eletronica - 18446 - REDE - Deferido

Charles Brow - 33003 - MOBILIZA - Deferido

Chef Rodrigo - 11977 - PP - Deferido

Cimar da Oficina - 36999 - AGIR - Deferido

Cintia Siston - 44000 - UNIÃO - Deferido

Cintia Tais - 12213 - PDT - Deferido

Claudia Lourenço - 55151 - PSD - Indeferido

Claudia Ribeiro - 20222 - PODE - Deferido

Claudia Silva - 36233 - AGIR - Deferido

Claudinha do Rodilândia - 70789 - AVANTE - Deferido

Claudinho da Kombi - 11123 - PP - Deferido

Claudio Haja Luz - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Cosmo Soares - 40555 - PSB - Deferido

Cris Cabral - 25007 - PRD - Deferido

Cris Moura - 77577 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Cristina Flores - 22211 - PL - Deferido

Cristina Fróes - 70135 - AVANTE - Deferido

Cristina Mel - 22377 - PL - Deferido

da Silva - 70181 - AVANTE - Deferido

Daiane - 44234 - UNIÃO - Deferido

Daniel de Jesus - 43123 - PV - Deferido

Danielzinho da Padaria - 44601 - UNIÃO - Deferido

Danilo Baiano - 65123 - PC do B - Deferido

Darlis Paz - 43456 - PV - Deferido

Deivinho Mendes - 22822 - PL - Deferido

Delano - 44044 - UNIÃO - Deferido

Denilson Ambrósio - 27624 - DC - Deferido

Denise Frederico - 70133 - AVANTE - Deferido

Dica do Povo - 11136 - PP - Deferido

DIDI Campello Jacare - 44900 - UNIÃO - Deferido

DIDI da Iluminação - 55696 - PSD - Deferido

Diomar do Cobrex - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Diva do Peixe - 10027 - REPUBLICANOS - Deferido

Dodô Deodalto - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Doidão Natural - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Domingos Paiva Junior - 30007 - NOVO - Deferido

Dondinho - 33001 - MOBILIZA - Deferido

Douglas do Bispo - 27227 - DC - Deferido

Douglas Mucciolo - 13456 - PT - Deferido

Douglas Nadaes - 77200 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Doutor Juninho - 12600 - PDT - Deferido

Doutor Luiz Piusso - 11011 - PP - Deferido

Doutor Marcio Guerreiro - 11300 - PP - Deferido

Doutora Aline - 70022 - AVANTE - Indeferido

Doutora Fabiana Barcelos - 11122 - PP - Deferido

Doutora Fatima Marins - 11101 - PP - Deferido

Doutora Katia - 22522 - PL - Deferido

Dr Cacau - 13100 - PT - Deferido

Dr Clayton - 18244 - REDE - Deferido

Dr Janici Freitas - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Ludencil - 44100 - UNIÃO - Deferido

Dr Manoel Barreto(manoelzinho) - 22123 - PL - Deferido

Dr Robertinho - 12345 - PDT - Deferido

Dr. Flavio Medeiros - 36777 - AGIR - Deferido

Dr. Victor Aderaldo - 33500 - MOBILIZA - Deferido

Dra Ana Paula - 45467 - PSDB - Deferido

Dra Isabela Gessica - 12134 - PDT - Deferido

Dra Marilene Teixeira - 18559 - REDE - Deferido

Dra Talita - 12678 - PDT - Deferido

Dra. Emanoele Freitas - 44147 - UNIÃO - Deferido

Duduzão do Salão - 10002 - REPUBLICANOS - Deferido

Duduzão Film - 12555 - PDT - Deferido

Dulce Ribeiro - 77012 - SOLIDARIEDADE - Deferido

DVD do Mova Se - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Eder Costa. O Edinho - 36500 - AGIR - Deferido

Edir A Sindica - 35033 - PMB - Deferido

Edison Medeiros - 13013 - PT - Deferido

Edno da Quadra - 11077 - PP - Deferido

Edson Costa - 40001 - PSB - Deferido

Edson Galego - 40401 - PSB - Deferido

Elaine Alves - 20789 - PODE - Deferido

Elaine Monteiro - 13180 - PT - Deferido

Eliel Junior - 13000 - PT - Deferido

Eliseu da Padaria - 23601 - CIDADANIA - Deferido

Elizabeth Costa - 30197 - NOVO - Deferido

Elton Cristo - 11222 - PP - Deferido

Enfermeira Karen Valladares - 55123 - PSD - Deferido

Eraldo da Farmácia - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Evandro Negão - 30500 - NOVO - Deferido

Evelyn Gemea - 36200 - AGIR - Deferido

Fabinho Bodinho - 36036 - AGIR - Deferido

Fabinho de Austin - 35555 - PMB - Deferido

Fabinho Nego - 30199 - NOVO - Deferido

Fabio Chabai - 11110 - PP - Deferido

Fabio Rodilândia - 55333 - PSD - Deferido

Fabíola Assis - 15100 - MDB - Deferido

Fabricia do Posto - 15300 - MDB - Deferido

Fabricio Ferraz - 11021 - PP - Deferido

Fatima do Artesanato - 35072 - PMB - Deferido

Fatima Ramalho - 22672 - PL - Indeferido

Felipe Ferreira - 22222 - PL - Deferido com recurso

Felipinho da Saude - 33007 - MOBILIZA - Deferido

Felisberto - 55679 - PSD - Deferido

Fernandinho Moquetá - 22444 - PL - Deferido

Fernando Braz - 30300 - NOVO - Deferido

Fernando CID - 20011 - PODE - Deferido

Fernando Muguêt - 27777 - DC - Deferido

Ferreirinha - 13620 - PT - Deferido

Flávia do Guandu - 25567 - PRD - Deferido

Flavinho Moreira - 77022 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Flávio Martins - 11333 - PP - Deferido

Flávio Vidraceiro - 40006 - PSB - Deferido

Francisco Ferreira - 30666 - NOVO - Deferido

Gegê do Açougue - 70456 - AVANTE - Deferido

Gêmeos Nunes - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Geovane Silva - 36236 - AGIR - Deferido

Gerciano - 45000 - PSDB - Deferido

Gersinho Filho Jacaré - 44777 - UNIÃO - Deferido

Gg Vem Que É Dez - 25010 - PRD - Deferido

Gilberto do Hosptal - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Gilcéa - 43222 - PV - Deferido

Gilcéia Machado - 15008 - MDB - Deferido

Gilmar Cabral - 50000 - PSOL - Deferido

Gilmar Santos - 30200 - NOVO - Deferido

Gilnei Aguiar - 22555 - PL - Deferido

Gilson Cunha - 20200 - PODE - Deferido

Gilson da Padaria - 55224 - PSD - Deferido

Gisele de Austin - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Glória Riqueza A Abelhinha - 43767 - PV - Deferido

Gordo do Reboque - 23024 - CIDADANIA - Deferido

Guto do Zé Grande - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Helena Mendes - 30107 - NOVO - Deferido

Helio Linguiça - 20315 - PODE - Deferido

Henrique Neves - 77033 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Henrique Torres - 35100 - PMB - Deferido

Hercília Pereira - 40007 - PSB - Deferido

Homero Despachante - 15199 - MDB - Deferido

Igor Porto - 22120 - PL - Deferido

Ilma de Carvalho - 35678 - PMB - Deferido

Inês Fernandes - 23662 - CIDADANIA - Deferido

Inez do Posto - 25321 - PRD - Deferido

Ingrid Benedito - 45146 - PSDB - Deferido

Ingrid Martins - 27400 - DC - Deferido

Iracema Iguaçu - 40407 - PSB - Deferido

Irinaldo Baiano Lbc - 45100 - PSDB - Deferido

Irmão Edilson - 15234 - MDB - Deferido

Isaac Santos - 15107 - MDB - Deferido

Jacir da Barroca - 35777 - PMB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Jairon da Sucam - 13007 - PT - Deferido

Jalmir Santa Eugênia - 30999 - NOVO - Deferido

Jana da Neia - 15333 - MDB - Deferido

Janice da Posse - 70023 - AVANTE - Indeferido

Jaque Loira - 35321 - PMB - Deferido

Jarró do Apaga Vela - 70345 - AVANTE - Deferido

Jean Bolsonaro - 22222 - PL - Renúncia

Jean Machado - 12050 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Jeferson Ramos - 70111 - AVANTE - Deferido

Jessica Cuide Se Bem - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jesué Brito - 20000 - PODE - Deferido

João Correa - 11000 - PP - Deferido

Joãozinho Fernandes - 70222 - AVANTE - Falecimento

Jonas Lelis - 40122 - PSB - Deferido

Jonatan Seixas - 30123 - NOVO - Deferido

Jorge de Austin - 70777 - AVANTE - Deferido

Jorge Luis Féetrabalho - 45789 - PSDB - Deferido

Jorge Reis - 44300 - UNIÃO - Deferido

Jowaine de Austin - 18167 - REDE - Deferido

Juan Santa Cruz - 15200 - MDB - Deferido

Juliana Lobato - 43000 - PV - Deferido

Julio Bombeiro - 44555 - UNIÃO - Deferido

Julio do Aplicativo - 36099 - AGIR - Deferido

Juninho Nazareno - 27222 - DC - Deferido

Junior 22 - 44022 - UNIÃO - Deferido

Júnior Bombeiro - 10193 - REPUBLICANOS - Deferido

Juquinha Corrêa - 70300 - AVANTE - Deferido

Kade Sempre Com Você - 35500 - PMB - Deferido

Kadu Guerreiro - 44040 - UNIÃO - Deferido

Karen Santos - 45277 - PSDB - Deferido

Karlinhos do Ponto Chic - 35231 - PMB - Deferido

Keila Moraes - 36620 - AGIR - Deferido

Kelli Loureiro - 36023 - AGIR - Deferido

Lane Sorriso - 25125 - PRD - Deferido

Lazinho - 20762 - PODE - Deferido

Léa do Salão - 10570 - REPUBLICANOS - Deferido

Leandrinho Menino do Povo - 55500 - PSD - Deferido

Leandro Silva - 30972 - NOVO - Deferido

Léo Arão - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Léo Nobre - 12500 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

LI Só Alegria - 23111 - CIDADANIA - Deferido

Lila do Brasileirinho - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Liliane Bem-aventurada - 36900 - AGIR - Deferido

Lobinho da Saúde - 27200 - DC - Deferido

Lú da Saúde - 36400 - AGIR - Deferido

Lu Pontes - 35007 - PMB - Deferido

Lú Rosário - 40040 - PSB - Deferido

Luana Moretti - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luana S Silva - 12020 - PDT - Deferido

Lúcia Brito - 70797 - AVANTE - Deferido

Luciana Azevedo - 13111 - PT - Deferido

Luciana de Tinguá - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Luciano Mikinho - 44500 - UNIÃO - Deferido

Ludmila - 55267 - PSD - Deferido

Luis Kids - 15022 - MDB - Deferido

Luiz Leite - 35456 - PMB - Deferido

Luiza Sulino - 25122 - PRD - Deferido

Luizinho Batata - 15444 - MDB - Deferido

Luizinho do Frango - 11111 - PP - Deferido

Lula Rodrigues - 18018 - REDE - Deferido

Macarino - 25214 - PRD - Deferido

Mãe de Muitos - 40404 - PSB - Deferido

Magno de Jesus - 55125 - PSD - Deferido

Maninho de Cabuçu - 15123 - MDB - Deferido

Manoel Fisioterapeuta - 15001 - MDB - Deferido

Marcão Mais Quarenta - 40100 - PSB - Deferido

Marcelão - 11196 - PP - Deferido

Marcelinho das Crianças - 44222 - UNIÃO - Deferido

Marcelinho do Bem - 27333 - DC - Deferido

Marcelinho do Projeto - 44045 - UNIÃO - Deferido

Marcelinho Jogador - 15111 - MDB - Deferido

Marcelly Henry - 12456 - PDT - Deferido

Marcelo Coelhão - 27616 - DC - Deferido

Marcelo do Restaurante - 77011 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcelo dos Móveis - 22622 - PL - Deferido

Marcelo Lajes - 44123 - UNIÃO - Deferido

Marcelo Ramos - 33023 - MOBILIZA - Deferido

Marcelo Serafim - 25451 - PRD - Deferido

Marcelo Trancoso - 40157 - PSB - Deferido

Marcia Baiana - 23021 - CIDADANIA - Deferido

Marcia Nunes Imobiliária - 20500 - PODE - Deferido

Marcinha - 18900 - REDE - Deferido

Marcinha do Povo - 40008 - PSB - Deferido

Marcinha Sa - 11321 - PP - Deferido

Marcinho Cem Por Cento Social - 15231 - MDB - Deferido

Marcio Fonseca - 25025 - PRD - Deferido

Marcio Green - 36123 - AGIR - Deferido

Marcio Simpatia - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Márcio Vidraceiro - 12101 - PDT - Deferido

Marco Nanico - 18012 - REDE - Deferido

Maria Isabel - 55520 - PSD - Deferido

Marinete do Povo - 27567 - DC - Deferido

Mario Lopes - 45678 - PSDB - Deferido

Mario Vianna do Waguinho - 10999 - REPUBLICANOS - Indeferido

Marli Leal - 20189 - PODE - Deferido

Marquinho de Austin - 55055 - PSD - Deferido

Marquinho do Chapéu - 12123 - PDT - Deferido

Marquinho do Peixe - 13123 - PT - Deferido

Marquinhos do Tinguazinho - 35155 - PMB - Deferido

Marta Dias - 40187 - PSB - Deferido

Matheus Filho do Rambo - 40222 - PSB - Deferido

Mauricío Dias - 10234 - REPUBLICANOS - Deferido

Maurício do Salão - 25022 - PRD - Deferido

Mauricio Morais - 55620 - PSD - Deferido

Mayara Lins - 18010 - REDE - Deferido

MI Duarte - 45777 - PSDB - Deferido

Miguel Ribeiro - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Misael do Lanche - 25001 - PRD - Deferido

Moises Merelles - 44164 - UNIÃO - Deferido

Mumu Igual A Você - 40333 - PSB - Deferido

Nando do Ambaí - 12888 - PDT - Deferido

Nascimento Jr Família - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Nathalia Barros - 22422 - PL - Deferido

Neizinho Irmão - 20111 - PODE - Deferido

Nequinha - 70010 - AVANTE - Deferido

Ney Borges - 36272 - AGIR - Deferido

Ney de Figueira - 30100 - NOVO - Deferido

Ninho do Batuta - 36000 - AGIR - Deferido

Nono de Santa Rita - 35601 - PMB - Deferido

Norma Santos - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Nurynho - 12999 - PDT - Deferido

Orelha Rodoviário - 12300 - PDT - Deferido

Oziel Boanerges - 30777 - NOVO - Deferido

Pastor Aderaldo - 18800 - REDE - Deferido

Pastor Alexandre - 22333 - PL - Deferido

Pastor Célio Dudu - 23337 - CIDADANIA - Deferido

Pastor Felipe Araújo - 12567 - PDT - Deferido

Pastora Denise - 77586 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pastora Nazaré Moura - 30977 - NOVO - Deferido

Pati Mel - 45455 - PSDB - Deferido

Paulinha - 27456 - DC - Deferido

Paulinho da Academia - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Paulinho da Padaria - 20013 - PODE - Deferido

Paulinho Sargento - 22002 - PL - Deferido

Paulo Adonai - 43033 - PV - Deferido

Paulo Henrique P.h - 27100 - DC - Deferido

Paulo Mengo - 30023 - NOVO - Deferido

Paulo Miguel - 18100 - REDE - Deferido

Pelezinho - 11777 - PP - Renúncia

Penha Ventura - 20223 - PODE - Deferido

Pr Boaventura - 44444 - UNIÃO - Deferido

Pra. Danyelle Costa - 27500 - DC - Deferido

Prefeitinho - 36365 - AGIR - Deferido

Prof Erica Victor - 10177 - REPUBLICANOS - Deferido

Prof Patricia Galdino - 30222 - NOVO - Deferido

Prof. Luciano - 55200 - PSD - Deferido

Prof. Quelza Costa - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Professor Clebinho - 77300 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Edmilson - 18111 - REDE - Deferido

Professor Marcos Vinicius - 40005 - PSB - Deferido

Professor Ricardo Guedes - 20124 - PODE - Deferido

Professora Josiane - 55345 - PSD - Deferido

Professora Leci - 50500 - PSOL - Deferido

Professora Selma Reis - 44133 - UNIÃO - Deferido

Professora Sonia - 11039 - PP - Deferido

Professora Sylvia - 77400 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Querida - 25777 - PRD - Deferido

Quinzão - 10515 - REPUBLICANOS - Deferido

Rafael Araujo - 15122 - MDB - Deferido

Rafael Cesta Básica - 15000 - MDB - Deferido

Rafael Costa - 30129 - NOVO - Deferido

Rafael Maestro - 15321 - MDB - Deferido

Rafael Vieira - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Raoni Ribeiro - 20123 - PODE - Deferido

Raphaela Campos - 30001 - NOVO - Deferido

Raquel Coiffer - 20007 - PODE - Deferido

Reginaldo Espirito Santo - 36444 - AGIR - Deferido

Renan do Taxi - 45629 - PSDB - Deferido

Renan Freitas - 36888 - AGIR - Deferido

Renan Gg - 27223 - DC - Deferido

Renata Kelly - 65551 - PC do B - Deferido

Renata Magalhães - 11180 - PP - Deferido

Renato do Mercado - 25123 - PRD - Deferido

Renato Lopes - 27022 - DC - Deferido

Renê Mozão - 27433 - DC - Deferido

Ricardo Brejeiro - 30800 - NOVO - Deferido

Ricardo Oliveira - 22345 - PL - Deferido

Ricardo Pereira - 40400 - PSB - Deferido

Ricardo Santos - 25000 - PRD - Deferido

Roberta Anuda do Salão - 15600 - MDB - Deferido

Robertinho da Gráfica - 77055 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Robinho - 43444 - PV - Deferido

Robson Paz - 18123 - REDE - Deferido

Rodolfo Maya - 20333 - PODE - Deferido

Rodrigo Luiz - 55456 - PSD - Deferido

Rogerinho Bnh - 70000 - AVANTE - Deferido

Rogerinho Pandeka - 36300 - AGIR - Deferido

Rogério 007 - 36007 - AGIR - Deferido

Rogerio Boi - 35001 - PMB - Deferido

Rogério do Pneu - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Romulo Troca Ideia - 27123 - DC - Deferido

Ronaldo Ligeirinho - 25100 - PRD - Deferido

Ronaldo Salgadinho - 25090 - PRD - Deferido

Ronaldo Silva - 20020 - PODE - Deferido

Rosana Morais - 25333 - PRD - Deferido

Rose da Palhada - 27344 - DC - Deferido

Rose Marçal - 55902 - PSD - Deferido

Rose Poder - 15227 - MDB - Deferido

Rosi Dias - 27444 - DC - Deferido

Ruth Brasil - 45113 - PSDB - Deferido

Sadraque - 43333 - PV - Deferido

Sardinha - 22888 - PL - Deferido

Sargento Breder - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Serginho 100% - 27005 - DC - Deferido

Sergio Beleza - 40123 - PSB - Deferido

Sergio Freitas - 28888 - PRTB - Deferido

Seu Edvaldo - 35222 - PMB - Deferido

Sgt Hugo Junior - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Sheila Arão - 44111 - UNIÃO - Deferido

Sheila Gama - 40012 - PSB - Deferido

Sherri Dantas - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Simão Furtado - 35286 - PMB - Deferido

Simone Campos - 55234 - PSD - Deferido

Soel - 70100 - AVANTE - Deferido

Sol Pet - 33234 - MOBILIZA - Deferido

Solange Cruz - 44061 - UNIÃO - Deferido

Stephanie Paixao - 30022 - NOVO - Deferido

Tatiana Camilo - 12767 - PDT - Deferido

Teca do Hamburguer - 25555 - PRD - Deferido

Terapeuta Wanessa Fernandes - 11700 - PP - Deferido

Thadeu do Marcos Fernandes - 12000 - PDT - Deferido

Thais Parga - 15222 - MDB - Deferido

Thalita Pereira - 28171 - PRTB - Deferido

Thalles Lima - 70333 - AVANTE - Deferido

Thuane Tutu - 11229 - PP - Deferido

Tia Beth - 23557 - CIDADANIA - Deferido

Tia Bia - 70266 - AVANTE - Deferido

Tia do Café - 40656 - PSB - Deferido

Ticiane Lima - 15014 - MDB - Deferido

Tio Miminho - 22277 - PL - Deferido

Tio Nego - 18013 - REDE - Deferido

Tiquinho - 70233 - AVANTE - Deferido

Ulysses do Psol - 50134 - PSOL - Deferido

Vaguinho Neguinho - 25234 - PRD - Deferido

Valcir Brito - 25222 - PRD - Deferido

Valmira Sorriso - 25077 - PRD - Deferido

Vanessa Campos - 11640 - PP - Deferido

Vania da Lagoinha - 10112 - REPUBLICANOS - Deferido

Vitão Imperador - 15555 - MDB - Deferido

Vitor Vianna - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Wagner Maluquinho - 11413 - PP - Indeferido

Waguinho Jogador - 43999 - PV - Deferido

Waldeir Motorista - 40231 - PSB - Deferido

Walney Rocha - 55000 - PSD - Deferido

Wanderson Gomes - 12789 - PDT - Deferido

Washington Acs - 40456 - PSB - Deferido

Wellington Jessica do Bolo - 40999 - PSB - Deferido

Wesley Lopes - 45123 - PSDB - Deferido

William das Kombis - 35444 - PMB - Deferido

Wilson Capelão - 20456 - PODE - Deferido

Wilton Silveira Mattosão - 20190 - PODE - Deferido

Xavier - 36044 - AGIR - Deferido

Xodó da Otica - 70500 - AVANTE - Deferido

Zão - 12200 - PDT - Deferido

Zé da Ótica - 43777 - PV - Deferido

Zé Luiz - 27000 - DC - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.