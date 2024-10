Veja a lista dos candidatos a vereador por Campinas (SP) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Campinas (SP) tem 33 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 625 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você está em busca de um candidato específico ou deseja saber mais sobre quem está concorrendo nas eleições de 2024 no município, o UOL preparou uma lista com todas as candidaturas dos vereadores, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Campinas (SP):

Abiatá Bião - 35777 - PMB - Deferido

Abraao Strey - 20243 - PODE - Deferido

Adauto Cabeleireiro - 55321 - PSD - Deferido

Ademir Salgados - 15369 - MDB - Deferido

Adilson de Souza - 13205 - PT - Deferido

Adilson Jacaré - 11200 - PP - Deferido

Adriana Borgo A Luta Muda Lei - 11100 - PP - Deferido

Adriana Maria - 15246 - MDB - Deferido

Adriana Neneca - 40424 - PSB - Deferido

Adriano Mendes - 77300 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Adriano Montanha - 77767 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Adriele da Paz - 27377 - DC - Renúncia

Agatha Beatriz - 25200 - PRD - Deferido

Ailton - 28202 - PRTB - Indeferido

Ailton da Farmácia - 40888 - PSB - Deferido

Aílton Tio - 55500 - PSD - Deferido

Akemi - 30300 - NOVO - Deferido

Albano - 28580 - PRTB - Deferido

Ale Giovannetti - 30303 - NOVO - Deferido

Alemão Terraplanagem - 15220 - MDB - Deferido

Alessandra Alle Licco - 55455 - PSD - Deferido

Alex Stein - 36001 - AGIR - Deferido

Alexandre Mendes - 15023 - MDB - Deferido

Alexandre Rangel - 20153 - PODE - Deferido

Alexandre Spunchiado - 13024 - PT - Deferido

Aliança Despachante - 15678 - MDB - Deferido

Allef Hillz - 18111 - REDE - Deferido

Altair Paixão - 15999 - MDB - Deferido

Alvimar Pequeno - 36036 - AGIR - Deferido

Amarante - 36477 - AGIR - Deferido

Ana Cabeleireira - 15888 - MDB - Deferido

Ana Harumi - 28999 - PRTB - Deferido

Ana Paula Valentim - 70088 - AVANTE - Deferido

Ana Rita Vovó Ninja - 30008 - NOVO - Deferido

Anderson Ajs - 36777 - AGIR - Deferido

Anderson Gianetti - 40000 - PSB - Deferido

Andi - 55566 - PSD - Deferido

Andre Açougueiro - 25668 - PRD - Deferido

André Cabelo - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

André Censi - 25888 - PRD - Deferido

André Favela - 11567 - PP - Deferido

André Melo - 28028 - PRTB - Deferido

Andre Souza - 20050 - PODE - Deferido

André Tolotto - 11888 - PP - Deferido

André Von Zuben - 15250 - MDB - Deferido

Andrea Monteiro - 40019 - PSB - Deferido

Andrea Podavi - 15155 - MDB - Deferido

Andreia Ferraz - 22110 - PL - Deferido

Andressa Barros - 55678 - PSD - Deferido

Andressa Melo Veterinaria - 30100 - NOVO - Deferido

Antonio Carlos Bispo - 12661 - PDT - Deferido

Antonio Carlos Túnel do Tempo - 36025 - AGIR - Deferido

Aparecida Custódio Bugra - 70055 - AVANTE - Deferido

Ara Campinas - 11112 - PP - Deferido

Ariana Paula - 40400 - PSB - Deferido

Armindo Cem Por Cento - 40110 - PSB - Deferido

Arnaldo Salvetti - 15000 - MDB - Deferido

Arquiteto Vitorino - 13888 - PT - Deferido

Ary - 70123 - AVANTE - Deferido

Aurelio Claudio - 70000 - AVANTE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Bahia Cabeleireiro - 50575 - PSOL - Deferido

Bene Lima - 22422 - PL - Deferido

Bento Soares - 23100 - CIDADANIA - Deferido

Bertinho Sartori - 22500 - PL - Deferido

Betânia do Projeto - 23721 - CIDADANIA - Deferido

Beto Franchi - 28810 - PRTB - Deferido

Beto Lobo - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Beto Toledo - 70051 - AVANTE - Deferido

Betti Barão - 12167 - PDT - Deferido

Bido Cormanich - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Bispo Pedro Gualberto - 35121 - PMB - Deferido

Brigida Feliz - 12273 - PDT - Deferido

Brito - 30900 - NOVO - Deferido

Bruna Guimarães Mãe Atípica - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Brunno - 25378 - PRD - Deferido

Bruno Senna - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Cabo Castro - 36190 - AGIR - Deferido

Cabo Cidao - 70500 - AVANTE - Deferido

Cabo Du Caveira - 11190 - PP - Deferido

Cabo Muller - 55510 - PSD - Deferido

Cabral do Kioske - 25625 - PRD - Deferido

Camila Delmondes - 18123 - REDE - Deferido

Camila Freitas - 25001 - PRD - Deferido

Camila Scaramuza - 45400 - PSDB - Deferido

Campos Filho - 20234 - PODE - Deferido

Canário - 40013 - PSB - Deferido

Candido Gonçalves - 36360 - AGIR - Deferido

Cantora Flavia Pereira - 20567 - PODE - Deferido

Capitão Pereira - 55190 - PSD - Deferido

Careca do São Bernardo - 35123 - PMB - Deferido

Carla Xavier - 35555 - PMB - Deferido

Carlão do Uber - 28123 - PRTB - Deferido

Carlão Metrópole - 40037 - PSB - Deferido

Carlão Nossa Gente, Nossa Voz - 13613 - PT - Deferido

Carlinhos Camelô - 40580 - PSB - Deferido

Carlinhos do Oziel - 12234 - PDT - Deferido

Carlinhos do Povo - 77777 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Carlos Bertoldo - 11033 - PP - Deferido

Carlos Black - 25125 - PRD - Deferido

Carlos Eduardo - 28001 - PRTB - Deferido

Carlos Lemos - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlos Roberto - 35154 - PMB - Deferido

Carmo Luiz - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Cássio Hervella - 30333 - NOVO - Deferido

Castro da Ração - 44234 - UNIÃO - Deferido

Cecílio Santos - 13011 - PT - Deferido

Célia Andrade - 40321 - PSB - Deferido

Celso Bossolan - 45321 - PSDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Cesar - 25577 - PRD - Deferido

Cesar Estevan - 70707 - AVANTE - Deferido

Chiquinho do Pano - 10104 - REPUBLICANOS - Deferido

Cicero Diniz - 15444 - MDB - Deferido

CID Ferreira - 55577 - PSD - Deferido

Cidão Santos - 44040 - UNIÃO - Deferido

Cila Oliveira - 11321 - PP - Deferido

Cinthia Prestes - 20999 - PODE - Deferido

Ciro Lima Pintor - 27127 - DC - Deferido

Clara Morente - 44015 - UNIÃO - Deferido

Claudete Xavier - 40111 - PSB - Deferido

Claudia Camargo - 44100 - UNIÃO - Deferido

Claudiano Jardineiro - 35411 - PMB - Deferido

Cláudio da Farmácia - 55444 - PSD - Deferido

Claudio Rissi - 12777 - PDT - Deferido

Claysom Diás - 77714 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Clemente Motorista - 44117 - UNIÃO - Deferido

Contadora Cris Monteiro - 28888 - PRTB - Deferido

Coronel Fernando - 22352 - PL - Deferido

Cosmo - 70200 - AVANTE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Creuza Real - 35007 - PMB - Deferido

Cris Ruiva - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Cristiano Costa Brava - 15222 - MDB - Deferido

Cristiano Silva - 35153 - PMB - Deferido

Dalla Castro - 40707 - PSB - Deferido

Dally Professora - 70222 - AVANTE - Deferido

Dani Silva - 55695 - PSD - Deferido

Daniel Araujo - 27123 - DC - Deferido

Daniel Cardoso - 15003 - MDB - Deferido

Daniel Felix - 35433 - PMB - Deferido

Daniel Seemann - 50333 - PSOL - Deferido

Daniele Schettini - 55010 - PSD - Deferido

Danilão - 55888 - PSD - Deferido

Danilo Palma - 20555 - PODE - Deferido

Danni Brazil - 22777 - PL - Deferido

Davi Alejandro Nascimento - 30003 - NOVO - Deferido

David Honorato - 35999 - PMB - Deferido

Day Cardoso - 15777 - MDB - Deferido

Débora Palermo - 22000 - PL - Deferido

Delegada Teresinha - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Delegado Maurício Lucenti - 55007 - PSD - Deferido

Denis Torres - 23578 - CIDADANIA - Deferido

Dí - 13093 - PT - Deferido

Diana Vigilante - 25300 - PRD - Deferido

DIDI Zóeo - 55789 - PSD - Deferido

Dilson da Dom Bosco - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Doni Donizeti Gomes - 10800 - REPUBLICANOS - Deferido

Dony Enfermagem - 50111 - PSOL - Deferido

Douglas Menezes - 40220 - PSB - Deferido

Douglas Vilela - 13030 - PT - Deferido

Dr Alexsandro Batista - 22567 - PL - Deferido

Dr Campos - 45678 - PSDB - Deferido

Dr Carlos Henrique - 15055 - MDB - Deferido

Dr Celso Alergista - 30030 - NOVO - Deferido

Dr Climério - 30000 - NOVO - Deferido

Dr Dijalma Lacerda - 22678 - PL - Deferido

Dr Edson Carneiro - 55700 - PSD - Deferido

Dr Elcio Batista - 70800 - AVANTE - Deferido

Dr Flávio Pediatra - 55555 - PSD - Deferido

Dr João Luiz - 11555 - PP - Deferido

Dr Lucas Rossi - 55121 - PSD - Deferido

Dr Luiz Neto - 25123 - PRD - Deferido

Dr Marcio Chahoud - 25800 - PRD - Deferido

Dr Yanko - 11000 - PP - Deferido

Dr. José Domingos - 36500 - AGIR - Deferido

Dr. Oliveira - 12580 - PDT - Deferido

Dr. Oscar Fonsechi - 25777 - PRD - Deferido

Dra Angélica Soares - 10050 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Duda Borges - 22555 - PL - Deferido

Dra Thelma - 22333 - PL - Deferido

Dra. Gabi - 12156 - PDT - Deferido

Dunga - 15001 - MDB - Deferido

Duzão - 35235 - PMB - Deferido

Edinho do Pl - 22122 - PL - Deferido

Edison Ribeiro - 44200 - UNIÃO - Deferido

Edna Contini - 15002 - MDB - Deferido

Edna Nunes - 30226 - NOVO - Deferido

Edson Batista - 22822 - PL - Deferido

Eduardo Cruz - 22022 - PL - Deferido

Eduardo Magoga Du Tapeceiro - 20000 - PODE - Deferido

Eduardo Motoboy - 25170 - PRD - Deferido

Edvaldo Cabelo - 22622 - PL - Deferido

Edvaldo Garçom - 12012 - PDT - Deferido

Edy Michael - 12000 - PDT - Deferido

Elaine Poggetti - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elaine Pompom - 44022 - UNIÃO - Renúncia

Elen Pereirão - 11144 - PP - Deferido

Eliana Miranda - 77287 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Eliana Viscaldi - 11444 - PP - Deferido

Eliane Adami - 10770 - REPUBLICANOS - Deferido

Eliane Rocha - 23126 - CIDADANIA - Deferido

Eliane Waetge - 55072 - PSD - Deferido

Eliangela Protetora - 20888 - PODE - Deferido

Élide Fafá - 22288 - PL - Deferido

Eliel de Lima - 70333 - AVANTE - Deferido

Emerson Barriga Kalita - 11333 - PP - Deferido

Emerson Pivato - 70070 - AVANTE - Deferido

Eng Jeferson Beierle - 25999 - PRD - Deferido

Equipe Barba Azul - 15567 - MDB - Deferido

Ercilia Cila - 30190 - NOVO - Deferido

Érika Ramos - 40222 - PSB - Deferido

Erivan Campo Grande - 70400 - AVANTE - Deferido

Evelyn Farias - 28321 - PRTB - Deferido

Evelyn Silva - 13112 - PT - Deferido

Fabiana Stropa - 36333 - AGIR - Deferido

Fabiano do Doce - 12639 - PDT - Deferido

Fabinho Cabeleireiro - 35816 - PMB - Deferido

Fabinho da Jet Oxi - 27456 - DC - Deferido

Fabinho Uber - 55333 - PSD - Deferido

Fabio Love - 11456 - PP - Deferido

Fabio Magu - 77757 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fatima do Bar - 20001 - PODE - Deferido

Fátima Morais - 15025 - MDB - Deferido

Felipe Vergueiro - 44019 - UNIÃO - Deferido

Fernanda Brito - 27648 - DC - Deferido

Fernanda Souto - 50123 - PSOL - Deferido

Fernandinho Mariano - 40555 - PSB - Deferido

Filipe Marchesi - 40112 - PSB - Deferido

Flavia Andrade - 25456 - PRD - Deferido

Flávio Padovini - 22336 - PL - Deferido

Flávio Urbano - 30222 - NOVO - Deferido

Frank Lenhard - 30330 - NOVO - Deferido

Gabriel Reis - 12123 - PDT - Deferido

Gabriela Simão - 44024 - UNIÃO - Deferido

Gabyzona - 11777 - PP - Deferido

Galiano - 36006 - AGIR - Deferido

Garçom Cloves Alves - 12200 - PDT - Deferido

Geneias do Padre Anchieta - 36200 - AGIR - Deferido

Genézio Mesquita - 40313 - PSB - Deferido

Genne - 36193 - AGIR - Deferido

Gera Ribeiro e Daniel Social - 20011 - PODE - Deferido

Geraldo do Semáforo - 12030 - PDT - Deferido

Geronimo Motorista - 50150 - PSOL - Deferido

Gian e Baggio e Portuga Juntos - 20775 - PODE - Deferido

Giba do Pt - 13456 - PT - Deferido

Gigliola - 28122 - PRTB - Deferido

Gilbert - 22369 - PL - Deferido

Gilmar Servidor - 43500 - PV - Deferido

Gilson Moraes - 23019 - CIDADANIA - Deferido

Giltão Vigilante - 50555 - PSOL - Deferido

Giovanne Lavorini - 10556 - REPUBLICANOS - Deferido

Gisa Padilha - 35789 - PMB - Deferido

Giu do Bem - 15345 - MDB - Deferido

Giuliano Rocha - 70153 - AVANTE - Deferido

Giza - 36222 - AGIR - Deferido

Gonçalo Araújo - 23001 - CIDADANIA - Deferido

Gui Zeuss - 44004 - UNIÃO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Guida Calixto - 13020 - PT - Deferido

Guilherme Damasceno - 55000 - PSD - Deferido

Guilherme Monteiro - 30007 - NOVO - Deferido

Guilherme Teixeira - 22233 - PL - Deferido

Gustavo Petta - 65656 - PC do B - Deferido

Hebert Ganem - 20100 - PODE - Deferido

Helga Mara - 23003 - CIDADANIA - Deferido

Heliet Ativista - 35118 - PMB - Deferido

Helio de Madureira - 15555 - MDB - Deferido

Helo Silva - 12077 - PDT - Deferido

Henri Maeda - 44567 - UNIÃO - Deferido

Higor Diego - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Honorato - 40900 - PSB - Deferido

Iara Rodrigues - 36111 - AGIR - Deferido

Inacio Rodrigo - 44777 - UNIÃO - Deferido

Indião - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Instrutor Gomes - 20777 - PODE - Deferido

Instrutor Rodrigues - 25132 - PRD - Deferido

Irmão Luis - 35249 - PMB - Deferido

Isabela Ferracini - 12454 - PDT - Deferido

Ivone Mendonça - 13500 - PT - Deferido

Izabel Santos - 11030 - PP - Deferido

Izaura Toca dos Gatos - 77055 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jackson Aladin - 28777 - PRTB - Deferido

Jady Rocha - 40777 - PSB - Deferido

Jair da Farmácia - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jair do Elevador - 22221 - PL - Deferido

Jairo Motoboy - 35160 - PMB - Deferido

Jaksson Água e Luz - 15789 - MDB - Deferido

Janaína Romão - 28000 - PRTB - Deferido

Jaque Lustosa - 22444 - PL - Deferido

Jaque Medeiros - 13111 - PT - Deferido

Jefferson - 28318 - PRTB - Deferido

Jefferson Alessandro Robin - 70011 - AVANTE - Deferido

Jefferson Barros - 12750 - PDT - Deferido

Jefferson Motoboy - 25012 - PRD - Indeferido

Jeziel Silva - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Jhonn Elvis - 28008 - PRTB - Deferido

Jhonny da Van - 25959 - PRD - Deferido

Jô Móveis - 15333 - MDB - Deferido

Jô Sindica - 28212 - PRTB - Indeferido

Joana D Arc - 27371 - DC - Deferido

João Carlos Paraná - 15015 - MDB - Deferido

João da Lagoa - 36300 - AGIR - Deferido

João da Nica - 40444 - PSB - Deferido

João da Samu - 28192 - PRTB - Deferido

João Marins - 50147 - PSOL - Deferido

Joao Moura - 20022 - PODE - Deferido

João Paulo Gimezez - 55777 - PSD - Deferido

João Ramos - 28193 - PRTB - Deferido

Joca do Futebol - 70888 - AVANTE - Deferido

Joel da Rosalina - 36987 - AGIR - Deferido

Joice Meche - 23999 - CIDADANIA - Deferido

Jonathas Ferreira - 11022 - PP - Deferido

Jorge da Farmácia - 55222 - PSD - Deferido

Jorge Ricardo - 44400 - UNIÃO - Deferido

Jorjão - 13700 - PT - Deferido

Jose Renato Patriota - 44010 - UNIÃO - Deferido

Josmar Bemtevi - 27005 - DC - Indeferido

Jr Tubão - 28069 - PRTB - Deferido

Jucelino Júnior - 13019 - PT - Deferido

Juliane Fernandes - 18013 - REDE - Deferido

Juliano Marçal - 11123 - PP - Deferido

Juliano Valadares - 15012 - MDB - Deferido

Julio Bearari - 11012 - PP - Deferido

Julio Theodoro - 15500 - MDB - Deferido

Julio Uber - 25633 - PRD - Deferido

Júnior do Mercado - 70288 - AVANTE - Deferido

Jura Junior Radialista - 40012 - PSB - Deferido

Juscelino da Barbarense - 22789 - PL - Deferido

Juzi - 70179 - AVANTE - Deferido

Kaka - 36390 - AGIR - Deferido

Karen Araujo - 44321 - UNIÃO - Deferido

Karyn Janaina - 25222 - PRD - Deferido

Katarina do Abaeté - 70017 - AVANTE - Deferido

Khetlin Taborda - 77213 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Kleber Keko - 25186 - PRD - Deferido

Kleber Simões - 22380 - PL - Deferido

Kony Lyma - 44999 - UNIÃO - Deferido

Lana - 77546 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Leandro da Farmácia - 11500 - PP - Deferido

Leandro Ferreira - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Leandro Garcez - 55255 - PSD - Deferido

Leandro Pereira - 27190 - DC - Deferido

Leandro Zimerman - 35222 - PMB - Deferido

Léia França - 10077 - REPUBLICANOS - Deferido

Leila Cursino - 70107 - AVANTE - Deferido

Lemão Zancheta - 70444 - AVANTE - Deferido

Leni Saude - 28111 - PRTB - Deferido

Léo Martins - 12645 - PDT - Deferido

Léo Messias - 12151 - PDT - Deferido

Leo Santana - 44007 - UNIÃO - Deferido

Leonardo Moura - 25137 - PRD - Deferido

Leonardo Vinicius - 10017 - REPUBLICANOS - Deferido

Leonice da Paz - 11999 - PP - Deferido

Lico - 36000 - AGIR - Deferido

Lú Extraordinária - 22017 - PL - Deferido

Luan do Seguro - 35323 - PMB - Deferido

Luara Santana - 50025 - PSOL - Deferido

Lucas Amaro - 35325 - PMB - Deferido

Lucchiari da Pizzaria - 70777 - AVANTE - Deferido

Luciana França - 15255 - MDB - Deferido

Luciana Mendes - 20019 - PODE - Deferido

Lucimara de Jesus - 50077 - PSOL - Deferido

Lucinha Lima - 20789 - PODE - Deferido

Luis da Van - 25111 - PRD - Deferido

Luis Yabiku - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Luiz Cirilo - 20020 - PODE - Deferido

Luiz Crescenzo - 23789 - CIDADANIA - Deferido

Luiz Felicidade - 13100 - PT - Deferido

Luiz Felipe Big - 10080 - REPUBLICANOS - Deferido

Luiz Lauro - 55522 - PSD - Deferido

Luiza Kece - 10600 - REPUBLICANOS - Deferido

Luíza Vicensi - 77277 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luizinho Gonzaga - 20007 - PODE - Deferido

Luzia do Santa Lúcia - 36123 - AGIR - Deferido

Macena Leão do Nordeste - 44831 - UNIÃO - Deferido

Maiko Neres - 30150 - NOVO - Deferido

Maiolini Nenão - 70190 - AVANTE - Deferido

Maira Munhoz - 30022 - NOVO - Deferido

Maira Stefany - 25250 - PRD - Deferido

Major Jaime - 44190 - UNIÃO - Deferido

Manoel Rosa do Meio Ambiente - 36444 - AGIR - Deferido

Maranhão Bar - 50632 - PSOL - Deferido

Marcão Claudino - 27022 - DC - Deferido

Marcão dos Servidores - 22722 - PL - Deferido

Marcela Moreira - 50001 - PSOL - Deferido

Marcelino Zelacamp - 44025 - UNIÃO - Deferido

Marcélio Leão - 23007 - CIDADANIA - Deferido

Marcelo Adão - 22733 - PL - Deferido

Marcelo da Farmácia - 40800 - PSB - Deferido

Marcelo Grego - 25191 - PRD - Deferido

Marcelo Hein - 23177 - CIDADANIA - Deferido

Marcelo Silva - 11011 - PP - Deferido

Marcelo Supermercado Pontel - 10450 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcia Garcia - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcia Jane - 35300 - PMB - Deferido

Marcia Pinheiro - 22400 - PL - Deferido

Marcinha da Bola - 44027 - UNIÃO - Deferido

Marcio Altas Horas - 40999 - PSB - Deferido

Marcio Augusto - 20200 - PODE - Deferido

Marcio do Reforma - 10210 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcos Bernardelli - 40234 - PSB - Deferido

Marcos Ceara - 20190 - PODE - Deferido

Marcos Selado - 25632 - PRD - Deferido

Marcos Souza - 30777 - NOVO - Deferido

Marcos Xampu - 23200 - CIDADANIA - Deferido

Maria da Paz - 35333 - PMB - Deferido

Maria Lucia da Saúde - 30789 - NOVO - Deferido

Mariah Neves - 20177 - PODE - Deferido

Mariana Conti - 50100 - PSOL - Deferido

Marilda Mendes - 27294 - DC - Deferido

Marinho - 40123 - PSB - Deferido

Marisa Protetora - 27234 - DC - Deferido

Maristela Gomes - 70567 - AVANTE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Marjorie Rodrigues Protetora - 44444 - UNIÃO - Deferido

Marlli Magnini - 23555 - CIDADANIA - Deferido

Marquinho MM - 27052 - DC - Deferido

Marrom Cunha - 15123 - MDB - Deferido

Mary dos Animais - 55234 - PSD - Deferido

Matheus Bancada Revolucionaria - 16555 - PSTU - Deferido

Mauricelio do Hospital Já - 44250 - UNIÃO - Deferido

Mayra Almeida - 25630 - PRD - Deferido

Meggy Ferreira - 35888 - PMB - Deferido

Meire Masiero - 23099 - CIDADANIA - Deferido

Messali Patriota - 28033 - PRTB - Deferido

Michael da Farmácia - 11001 - PP - Deferido

Miguel Dentini - 12013 - PDT - Deferido

Miltinho - 10234 - REPUBLICANOS - Deferido

Milton do Clamor - 70001 - AVANTE - Deferido

Mineiro da Oficina - 23300 - CIDADANIA - Deferido

Mineiro do Columbia - 44111 - UNIÃO - Deferido

Mineiro do Espetinho - 20123 - PODE - Deferido

Miriam de Jesus - 22200 - PL - Deferido

Miro Aparecido - 20456 - PODE - Deferido

Miro Massoterapeuta - 55999 - PSD - Deferido

Myrian Koester - 28017 - PRTB - Deferido

Nahin Lideranca - 27002 - DC - Deferido

Nardão do Esporte - 45005 - PSDB - Deferido

Nego Ney - 35567 - PMB - Deferido

Nei Almeida - 40345 - PSB - Deferido

Nelson Hossri - 55055 - PSD - Deferido

Neusinha do Povão - 40513 - PSB - Deferido

Nevinha da Saúde - 12300 - PDT - Deferido

Nick Schneider - 22123 - PL - Deferido

Nicola - 15535 - MDB - Deferido

Nicolucci Junior - 36999 - AGIR - Deferido

Nildes Nascimento - 13005 - PT - Deferido

Nilva Lima - 10714 - REPUBLICANOS - Deferido

Nina da Villa Nina - 55755 - PSD - Deferido

Odila - 70040 - AVANTE - Deferido

Osmair Querido - 50013 - PSOL - Deferido

Otto Alejandro - 22222 - PL - Deferido

Padre Pedro - 12171 - PDT - Deferido

Paiva Castro - 30730 - NOVO - Deferido

Paolla Miguel - 13123 - PT - Deferido

Pastor Alex Oliveira - 27000 - DC - Deferido

Pastor André - 25636 - PRD - Deferido

Pastor Everaldo Vieira - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Pastor Gerivaldo - 77917 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pastora Roseli - 36277 - AGIR - Deferido

Patricia Estefano - 30888 - NOVO - Deferido

Paula Luz - 11080 - PP - Deferido

Paula Ramos Veterinária - 44700 - UNIÃO - Deferido

Paulinho Campo Grande - 10150 - REPUBLICANOS - Deferido

Paulo Bernardino - 35678 - PMB - Deferido

Paulo Bigode - 50054 - PSOL - Deferido

Paulo Bufalo - 50000 - PSOL - Deferido

Paulo Emerick - 23623 - CIDADANIA - Deferido

Paulo Galterio - 20230 - PODE - Deferido

Paulo Gaspar - 30999 - NOVO - Deferido

Paulo Haddad - 55655 - PSD - Deferido

Pedrão do Transporte - 44215 - UNIÃO - Deferido

Pedro Max - 36007 - AGIR - Deferido

Pedro Rosa - 13777 - PT - Deferido

Pércio Na Lagoa - 77707 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Perito Zanetti - 22192 - PL - Deferido

Perminio Monteiro - 40456 - PSB - Deferido

Peterson Fiel - 30494 - NOVO - Deferido

Piaui da Ambiental - 70555 - AVANTE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Primo Edson - 11411 - PP - Deferido

Prof Ahmed Tarique Agio - 43123 - PV - Deferido

Prof Angelo Diniz Chinês - 55123 - PSD - Deferido

Prof. Abel - 13200 - PT - Deferido

Prof. André Cardoso - 12345 - PDT - Deferido

Prof. Mauro Tatu - 36234 - AGIR - Deferido

Prof. Sergio - 35111 - PMB - Deferido

Professor Amandi - 77896 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Batista - 40100 - PSB - Deferido

Professor Guilherme Oliveira - 18000 - REDE - Deferido

Professor Hamed Bittar - 13013 - PT - Deferido

Professor Joeval Martins - 22038 - PL - Deferido

Professor Marcio Jose - 27001 - DC - Deferido

Professor Pacheco - 27277 - DC - Deferido

Professor Wagner Romão - 13300 - PT - Deferido

Professora Adriana Heitmann - 15300 - MDB - Deferido

Professora Doani - 45656 - PSDB - Deferido

Professora Gle - 22111 - PL - Deferido

Professora Roberta - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professora Rute Ripari - 10112 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora Solange Pozzuto - 13138 - PT - Deferido

Professora Valeria Torres - 20444 - PODE - Deferido

Quininha Teixeira - 65556 - PC do B - Deferido

Rebeca Cristina - 70300 - AVANTE - Deferido

Regina Célia - 12980 - PDT - Deferido

Regina Postal - 25295 - PRD - Indeferido

Reinaldo Anastacio - 28211 - PRTB - Deferido

Renan Roncolatto - 40050 - PSB - Deferido

Renan Salomao - 20002 - PODE - Deferido

Renato Skug - 36912 - AGIR - Deferido

Reny Bezerra - 44743 - UNIÃO - Deferido

Rhaiza Lima - 10756 - REPUBLICANOS - Deferido

Ribeiro do Esporte - 44789 - UNIÃO - Deferido

Ricardo Santos Ouro Verde - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Rita Livato - 36888 - AGIR - Deferido

Roberto Alves - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Roberto Mendonça - 25321 - PRD - Deferido

Robledo Campo Grande - 10019 - REPUBLICANOS - Deferido

Robson Ayres - 35515 - PMB - Deferido

Rochele Salim - 55955 - PSD - Deferido

Rodolfo Corrêa - 12333 - PDT - Deferido

Rodrigo Botassin - 27019 - DC - Deferido

Rodrigo Cillo - 45019 - PSDB - Deferido

Rodrigo da Farmadic - 44000 - UNIÃO - Deferido

Rodrigo Lima - 15111 - MDB - Deferido

Roger Germano do Manifesto - 20645 - PODE - Deferido

Rogério Santana - 23888 - CIDADANIA - Deferido

Ronie das Trufas - 11211 - PP - Deferido

Rosa Ceará da Saúde - 44500 - UNIÃO - Deferido

Rosana Matias - 55045 - PSD - Deferido

Rosana Montanher - 11222 - PP - Deferido

Rose do Cdhu - 23233 - CIDADANIA - Deferido

Rose Godoi - 11900 - PP - Deferido

Rose Monteiro - 25678 - PRD - Deferido

Rose Nogueira - 27147 - DC - Deferido

Rosi Lima - 20111 - PODE - Deferido

Rossini - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Rosy Nunes - 35088 - PMB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rubens Gás - 40500 - PSB - Deferido

Rute Gobatti - 25614 - PRD - Deferido

Sabrina Couto - 45245 - PSDB - Deferido

Samuel Libras - 27007 - DC - Deferido

Sandra Papa - 12789 - PDT - Deferido

Sandra Piton - 40177 - PSB - Deferido

Sandra Santos - 70076 - AVANTE - Deferido

Sandra Ss - 28029 - PRTB - Deferido

Sandrinho do Trenzinho - 70007 - AVANTE - Deferido

Sandro Freire - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Santini - 30111 - NOVO - Deferido

Sargento Gabriel - 25612 - PRD - Deferido

Selminha - 30123 - NOVO - Deferido

Sergio Bandeira - 13010 - PT - Deferido

Sergio Santiago - 20595 - PODE - Deferido

Shirlei Bueno - 40300 - PSB - Deferido

Shirlei Maravilha - 22922 - PL - Deferido

Sidival - 35977 - PMB - Deferido

Silvana Prates - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Silvana Rigolin - 55111 - PSD - Deferido

Silvia Magalhães - 22700 - PL - Deferido

Silvio Lavorato - 11153 - PP - Deferido

Simone Valeska - 15234 - MDB - Deferido

Sonia Justi - 20045 - PODE - Deferido

Sonia Mariano - 35388 - PMB - Deferido

Soninha Santos - 36023 - AGIR - Deferido

Sselladonna Sthar - 36666 - AGIR - Deferido

Sueli Barbosa - 10520 - REPUBLICANOS - Deferido

Sula - 15122 - MDB - Deferido

Suzy Santos - 50016 - PSOL - Deferido

Taiara Lopes Salva Vidas - 27700 - DC - Deferido

Tak - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Tarcisio Moura - 27777 - DC - Deferido

Tatá - 13570 - PT - Deferido

Tati Rodrigues - 28022 - PRTB - Deferido

Telma Severo - 77716 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Tenente Furioso - 20500 - PODE - Deferido

Thais MIMI Delícias - 30377 - NOVO - Deferido

Thamiris Araujo - 25604 - PRD - Deferido

Thamy do Mandela - 50019 - PSOL - Deferido

Thata - 20222 - PODE - Deferido

Thiagão Fisioterapeuta - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Thiago Novo - 27218 - DC - Indeferido

Thor - 70111 - AVANTE - Deferido

Tiago Alves - 28100 - PRTB - Deferido

Tiago Graffit - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Tio Rê - 36555 - AGIR - Deferido

Toninho Paraíba - 23444 - CIDADANIA - Deferido

Toninho Ponto Alto - 23567 - CIDADANIA - Deferido

Ubiratan Ferrera - 13599 - PT - Deferido

Vagner Praça do Coco - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Val - 77550 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Val Nunes - 27222 - DC - Deferido

Valdir da Farmácia - 11300 - PP - Deferido

Valdo - 35700 - PMB - Deferido

Valeria Monteiro - 43000 - PV - Deferido

Valéria Vava - 35000 - PMB - Deferido

Vando - 12456 - PDT - Deferido

Vanessa de Eça - 44555 - UNIÃO - Deferido

Vasconcelos da Mecãnica - 70100 - AVANTE - Deferido

Vera Comunidade V. Esperança - 36456 - AGIR - Deferido

Vera Lima - 35570 - PMB - Deferido

Vilmar Cantor - 27027 - DC - Deferido

Vini - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Vinicius Gratti - 11111 - PP - Deferido

VIVI Santiago - 11666 - PP - Deferido

Wagner da Causa Autista - 44244 - UNIÃO - Deferido

Wanderley Sartori - 44123 - UNIÃO - Deferido

Wesley Aguiar - 23223 - CIDADANIA - Deferido

Wilian da Reciclagem - 44644 - UNIÃO - Deferido

Willian do Estacionamento - 70700 - AVANTE - Deferido

Willians Rodrigues - 35350 - PMB - Deferido

Wilson Milagres - 28299 - PRTB - Deferido

Wilson Silva - 45500 - PSDB - Deferido

Wilson Tourinho - 15007 - MDB - Deferido

Wilza Aparecida Araujo Silva - 70175 - AVANTE - Deferido

Wlad do São Bernardo - 27060 - DC - Deferido

Zangao do Oziel - 20997 - PODE - Deferido

Zé Abreu - 13000 - PT - Deferido

Zé Carlos - 40678 - PSB - Deferido

Zê do Bar - 36125 - AGIR - Deferido

Zé do Gelo - 11789 - PP - Deferido

Zé Niws - 36678 - AGIR - Deferido

Zé Trovão - 35035 - PMB - Deferido

Zezinho Campituba - 11210 - PP - Deferido

Zildinha Amor Aos Animais - 10015 - REPUBLICANOS - Deferido

Zu do Pstu - 16000 - PSTU - Deferido

Zuleica - 27888 - DC - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.