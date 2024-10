Amor, ódio e guerra: 'Divinos Rivais' até parece música de Taylor Swift

Tem fãs da loirinha por aqui? Vamos falar de um livro de fantasia que parece ter sido roteirizado por Taylor Swift. 'Divinos Rivais' (Alt Editora) é a primeira obra da duologia —que continua com 'Promessas Cruéis'— e conta a história de amor entre Iris e Roman.

E com o passar das páginas é como se você escutasse a letra de 'The Great War' no fundo da sua mente. Na minha, ficava voltando a frase: "There's no morning glory, it was war, it wasn't fair", que na tradução livre seria "Não há glória pela manhã. Era uma guerra, nada era justo".

Sobre o que é o livro

Após séculos, os deuses que dominam o mundo acordam e começam uma guerra. Se o medo da destruição não fosse o suficiente, Iris ainda se vê em uma cruzada: tentando administrar o vício da mãe e lidando com a partida do irmão, que desapareceu nas trincheiras em meio a essa briga.

Ficar sentada esperando não é uma opção para ela. Então ela se candidata a uma vaga no jornal, para saber das informações em primeira mão. Enquanto isso, escreve cartas desabafando na máquina de escrever deixada por sua avó, que ela não sabia ter poderes mágicos.

Roman tem uma vida completamente diferente de Iris. Vindo de uma família rica, ele consegue uma vaga no jornal devido ao seu pai e ao poder que ele exerce na cidade, tirando de Iris o local que ela almejava.

Como toda história de amor começa com uma pitada de ódio, essa dupla verá seus dias de calma acabarem quando se voluntariam para ver a guerra de perto, e reportar direto das trincheiras.

O que eu achei do livro

Bom, os protagonistas da história são jornalistas fazendo uma cobertura de guerra para o jornal. Sou suspeita para falar, mas eu amei. Para além dos cargos, Rebecca Ross, a autora, soube fazer a mescla entre fantasia, realidade e romance em um livro sem deixá-lo cansativo. Pelo contrário, é cativante.

Iris me lembra um pouco a Katniss Everdeen, protagonista de 'Jogos Vorazes'. Ela é destemida e disposta a fazer o que for preciso por aqueles a quem ama, principalmente por sua família.

Já Roman é um personagem complexo. Ele precisa trair tudo aquilo que foi ensinado para seguir seus instintos. Não é fácil, mas ele não pensa duas vezes. Em algumas situações, a gente consegue perceber como, apesar da vida cheia de luxos, ele é o vulnerável da história.

Quando você terminar o primeiro livro, vai precisar correr para o segundo. Não diga que não avisei.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.