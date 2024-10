Biden diz que pensaria em ataque a campos de petróleo do Irã se estivesse no lugar de Israel

Por Nandita Bose e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira que pensaria em alternativas para atacar os campos de petróleo do Irã se estivesse no lugar de Israel, acrescentando acreditar que os israelenses ainda não terminaram as retaliações contra os iranianos. “Os israelenses não concluíram o que farão em termos de ataques. Isso está sob discussão”, afirmou Biden em conversa com repórteres na Casa Branca. “Se eu estivesse no lugar deles, estaria pensando em outras alternativas para atacar os campos de petróleo.” As tensões entre Irã e Israel estão altas desde que os israelenses passaram a avaliar opções para responder ao ataque do Irã, realizado na terça-feira com mísseis balísticos. A ofensiva foi uma resposta à ação militar israelense no Líbano. Biden também foi perguntado se, ao não usar a diplomacia, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estaria tentando influenciar a eleição presidencial norte-americana de 5 de novembro, quando o ex-presidente e republicano Donald Trump enfrentará a atual vice, a democrata Kamala Harris. “Se ele está tentando influenciar a eleição, não sei, mas não estou contando com isso”, respondeu o presidente. “Nenhum governo fez mais para ajudar Israel do que eu.” A recente ofensiva militar israelese no Líbano matou centenas, feriu milhares e deixou mais de um milhão de pessoas desabrigadas. Israel afirma ter como alvo os militantes do Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. (Reportagem de Nandita Bose; texto de Kanishka Singh em Washington)