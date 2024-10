Ataque israelense com mortes na Cisjordânia destaca propagação da guerra

Por Ali Sawafta

TULKARM, Cisjordânia (Reuters) - As ruínas de uma cafeteria na cidade de Tulkarm, na Cisjordânia, mostram a força do ataque aéreo na noite de quinta-feira que matou um comandante local sênior do grupo militante Hamas - e pelo menos outras 17 pessoas.

O ataque no campo de refugiados de Noor Shams, em Tulkarm, um dos mais densamente povoados da Cisjordânia ocupada, destruiu totalmente a loja do andar térreo, deixando as equipes de resgate vasculhando pilhas de entulho de concreto com o cheiro de sangue ainda pairando no ar.

Dois buracos em um andar superior mostram onde o míssil penetrou no prédio de três andares antes de chegar à cafeteria, onde uma escavadeira mecânica estava removendo os escombros.

O ataque da Força Aérea israelense foi o maior visto na Cisjordânia durante as operações que aumentaram drasticamente desde o início da guerra em Gaza, há quase um ano, e um dos maiores desde o segundo levante da "intifada", há duas décadas.

"Não ouvíamos esse som desde 2002", disse Nimer Fayyad, proprietário da cafeteria, cujo irmão foi morto no ataque.

"Os mísseis atingiram um prédio civil, uma família foi eliminada do registro civil. Qual foi a culpa deles?"

"Não há lugar seguro para o povo palestino. O povo palestino tem o direito de se defender."

Os moradores disseram que o ataque ocorreu depois de uma manifestação no meio do acampamento por parte de combatentes armados baseados no local. Quando o ato terminou, alguns foram para a cafeteria.

As Forças Armadas israelenses disseram que o ataque matou Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi, chefe da rede do Hamas em Tulkarm, uma cidade volátil no norte da Cisjordânia, que tem visto repetidos confrontos entre o Exército israelense e os combatentes palestinos.

O Exército israelense disse que o ataque se juntou a "uma série de atividades significativas de contraterrorismo" realizadas na área desde o início da guerra.

ATAQUE MATA FAMÍLIA DE CINCO PESSOAS EM APARTAMENTO

Moradores locais disseram que outro comandante, da Jihad Islâmica, apoiada pelo Irã, também foi morto, mas não houve confirmação imediata de nenhuma das facções.

Mas os serviços de emergência palestinos disseram que pelo menos 18 pessoas morreram ao todo, incluindo uma família de cinco pessoas em um apartamento no mesmo prédio.

Os mísseis penetraram no teto e no piso da cozinha, deixando muitos dos armários incongruentemente intactos.

Com a aproximação do primeiro aniversário do ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, o ataque a Tulkarm enfatizou a extensão da guerra.

Além dos combates em Gaza, agora em grande parte reduzida a escombros, as tropas israelenses estão engajadas no sul do Líbano, e partes da Cisjordânia, que tem sido alvo de repetidas prisões e incursões.