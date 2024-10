'Faça o psicotécnico', 'gesso cenográfico': as frases do debate da Globo

O último debate antes do primeiro turno entre os cinco candidatos mais bem colocados à Prefeitura de São Paulo começou ameno, mas os ataques cresceram da metade para o final do programa.

'Fiz o toxicológico, faça o psicotécnico'

Alguém fala de segurança pública, que quer descriminalizar a polícia, descriminalizar drogas. Alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, que eu não conheço nenhuma, deve conhecer várias.

Pablo Marçal (PRTB), ao insinuar que Guilherme Boulos (PSOL) é usuário de drogas

Hoje, mais uma vez, tentou me associar aqui a uso de droga, falando de biqueira, já tinha feito isso outras vezes, usando um homônimo, uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu. [...] É assim que age, é um lobo em pele de cordeiro. Mas para a gente encerrar, de uma vez por todas, esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de duas filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito, está aqui: fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal, faça o psicotécnico também.

Boulos, em resposta a Marçal

'Gesso cenográfico'

A mentira vai até na pequena coisa. Esse homem está há três semanas com esse gesso cenográfico, a gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando. Quem mente do pequeno ao grande não merece os nossos ouvidos.

Tabata Amaral (PSB), sobre gesso na mão de Marçal, após cadeirada de Datena no dia 15 de setembro

'Senta lá, Claudia!'

A doutora Cláudia, que está aqui à esquerda, falou que é fajuto isso aqui [se referindo ao gesso na mão], espero que ela nunca seja agredida, como eu fui agredido em rede nacional. Ela chama Cláudia [referência ao nome de Tabata Claudia Amaral], nome mesmo, senta lá Claudia, no seu lugar. Usa a sua última fala aí. Ela tem a síndrome de Ciro Gomes de ganhar de todo mundo, mas não vai ter isso em São Paulo.

Marçal, em resposta à crítica de Tabata

'Concessão da morte'

Eu não acredito que você seja bandido, criminoso, nada disso. Mas você tem que se informar melhor com a sua equipe --eu tenho certeza que fará isso, se for reeleito prefeito de são Paulo --para, de repente, não ficar numa situação como essa e responder coisas que não são verdadeiras, porque te passaram uma grande mentira. Esses caras que ficaram com a concessão da morte estão negociando com a vida e com a morte.O brasileiro não é respeitado nem em vida, quanto mais na morte.

José Luiz Datena (PSDB) para Ricardo Nunes (MDB) sobre concessão dos cemitérios à iniciativa privada

'Muito fácil ficar só criticando'

Deputada, é muito fácil ficar só criticando, seis anos de mandato a gente viu pouco da sua ajuda aqui para a nossa cidade. Inclusive, fazer uma observação, você falou de segurança, teve um projeto na Câmara dos Deputados para aumentar a pena de criminosos, a senhora, deputada, não votou. A gente esperava, representando o estado de São Paulo, é que votasse, porque é preciso aumentar a pena de criminosos. Nunes, sobre críticas de Tabata à sua gestão

'Todo mundo fofinho'

Está todo mundo muito fofinho, apertando o olhinho, se comportando nesse debate, graças ao bom Deus, mas é a primeira vez que acontece, não se esqueçam dos últimos.

Tabata, ao subir tom contra Boulos e ironizar clima de tranquilidade entre candidatos

'Jejum de crime'

No próximo ano vai ter um jejum de crime. No primeiro mês do próximo ano, bandido vai ter que praticar essas coisas em outra cidade ou então vai ter que arrumar um emprego aqui. Eu acredito de verdade que chegou um tempo onde a gente vai experimentar a última geração do crime.

Marçal, em resposta a Datena sobre propostas contra roubos de celulares

'Cidade cor-de-rosa'

Vocês vivem nessa cidade cor-de-rosa que o Nunes está trazendo, ou não? Eu sou uma filha orgulhosa de São Paulo, filha de uma baiana e um paraibano, com orgulho. Filha de uma diarista e um cobrador de ônibus. Eu sou doida e apaixonada por São Paulo, mas é porque eu amo tanto São Paulo que eu tenho clareza, gente, que não está bom, não é suficiente.

Muita gente fala: 'Mas Nunes não tem um legado'. Ele tem uma marca e a gente não pode esquecer, vários prefeitos tentaram enfrentar a 'Cracolândia', não conseguiram. Mas o Nunes foi além: recebeu uma 'Cracolândia' e está entregando '72 Cracolândias'.

Tabata, ao ser questionada por Nunes sobre o déficit de moradias

Suzane von Richtofen

Eu estou achando muito esquisito esse perfil que o Marçal adotou hoje. Ele tumultuou a eleição inteira, agrediu, mentiu e agora ele quer posar de bonzinho. Um lobo em pele de cordeiro. Aliás, o Marçal acusar alguém de extremista é igual a Suzane [von] Richthofen acusar alguém de assassinato. Boulos, em crítica a Marçal

'Ele é malvado'