Abraji repudia ataques e ameaças contra colunista do UOL Raquel Landim

A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) repudiou nesta sexta-feira (4) os ataques e ameaças sofridos por Raquel Landim, colunista do UOL.

As agressões virtuais começaram na quinta (3), após a jornalista publicar uma reportagem em que revela a internação do candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), em 2001, por quadro de depressão, no Hospital do Servidor de São Paulo. O texto apresentou o prontuário médico do psolista, que foi entregue para Landim pela campanha do candidato.

As ameaças contra Raquel Landim foram registradas pelo UOL na polícia. Em nota, a Abraji se solidarizou com a colunista e pediu a apuração das agressões que colocam "em risco a integridade moral e física da jornalista". A entidade também destacou "a escalada da linguagem violenta contra os jornalistas durante esse tenso momento eleitoral" e pediu "serenidade para que o país atravesse mais esta eleição com paz e democracia".

A Abraji também destaca que os ataques contra Landim cresceram tanto após a publicação da reportagem que a campanha de Boulos autorizou a jornalista a revelar que o documento médico foi apresentado pelo próprio candidato, que quis confirmar o que havia dito no debate. O prontuário mostra que o psolista foi admitido no Hospital do Servidor em 7 de novembro de 2001 e teve alta em 14 de novembro de 2001, com quadro de depressão moderada.

A internação de Boulos entrou em pauta no debate do UOL/Folha de S. Paulo, na segunda-feira (30), quando o candidato Pablo Marçal (PRTB) insinuou que tinha informações sobre a hospitalização e levantou suspeitas sobre uso de drogas. Boulos, então, esclareceu que a internação havia sido causada por um episódio de depressão na adolescência.