Reinaldo: As falas de Bolsonaro e Tabata açulam frente antiBoulos na Globo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) corre o risco de ser atacado em bloco hoje, no debate da rede Globo, afirmou o colunista Reinaldo Azevedo disse no Olha Aqui! desta quinta (3). Incitados pelas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da candidata Tabata Amaral (PSB), a expectativa é de que os adversários de Boulos o elejam como alvo, no último confronto antes do primeiro turno das eleições municipais, entre os postulantes ao Executivo da maior cidade do país.

Tende a ser um debate muito duro, no enfrentamento de questões, digamos, mais de natureza política. Corre o risco de ser um debate frente única contra Boulos, porque o Bolsonaro fez uma live ontem, em que ele falou pouco na verdade da eleição municipal, foi meio genérico. Mas, o que ele fez mesmo foi atacar o governo Lula, o Lula em particular, com aquelas grosserias habituais (...), e disse o seguinte: 'Tem de vencer aquele cara do Lula, a eleição é contra o cara do Lula'. Ele está um pouco dizendo: 'E depois a gente vê, então, se vou apoiar o [Ricardo] Nunes [MDB]'. Vencer o cara do Lula. Ele está dando uma senha. Ele está dizendo tanto para o Nunes quanto para o Marçal: 'O alvo é o Boulos, vocês não são alvo um do outro'. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Para Reinaldo, resta saber se Nunes e Marçal seguirão essa orientação e qual será o comportamento da candidata Tabata Amaral (PSB).

Porque ela levou o discurso dela para a direita, mas para a direita indisfarçável. Ela está caracterizando o Boulos como um arruaceiro, cara que só levanta cartaz (...). Aqui ela demoniza a militância. É uma coisa que a direita faz muito, né? Demonizar a militância de esquerda e tal. Levantar cartaz, ela reduz o MTST a levantar cartaz.(...) Essa é uma visão, eu diria, até clássica da direita, que opõe teses a respeito. Você opõe a luta política ao administrativismo. (...) Então, há uma chance em que ela invista também contra o Boulos.

E aí você pode ter um debate, uma espécie de frente única contra o Boulos, que na cabeça do Bolsonaro será uma frente contra o Lula. Ele quer que o Lula apanhe nesse debate, ele quer que o PT apanhe nesse debate. É isso, a live, aliás, foi feita pra isso, para ser uma live essencialmente antilula. E me parece que há uma boa possibilidade de a Tabata entrar nessa também. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo lembrou que o presidente do PSB avisou que Tabata vai criticar indistintamente os adversários.

Isso tudo, de algum modo, acena um pouco para questões futuras. Quem vai ocupar qual espaço ideológico? E o dela está cada vez mais evidente, é esse espaço que se desenha do centro-direita lá adiante. E ela vai evitar qualquer dobradinha que pode ser legítima. Ele não vai reconhecer que essa eleição tem campo progressista e campo conservador ou reacionário. Porque se ela reconhece isso, isso desconcerta um pouco a razão de ser essencial da sua candidatura, que a essa altura não pode se dizer que é ganhar a eleição. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

