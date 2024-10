Presidente de província na Itália é preso acusado de corrupção

NAPOLES, 3 OUT (ANSA) - O político italiano Franco Alfieri, atual prefeito de Capaccio Paestum e presidente da província de Salerno, no sul da Itália, foi detido na manhã desta quinta-feira (3) por suspeita de corrupção.

O expoente do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, é acusado de influência ilegítima em licitações públicas, corrupção e abuso de cargo público.

Os agentes do Comando Provincial da Guarda de Finanças de Salerno, na região da Campânia, executaram também uma ordem de prisão domiciliar contra outras cinco pessoas por suspeita de crimes de perturbação da liberdade e corrupção por atos contrários a deveres oficiais.

Entre os detidos estão Vittorio De Rosa e Alfonso D'Auria, respectivamente representante legal e promotor especial da empresa Dervit Spa; Elvira Alfieri, irmã do político e representante legal de Alfieri Impianti Srl; Andrea Campanile, funcionário do município de Capaccio e integrante da equipe do prefeito; e Carmine Greco, responsável técnico do município de Capaccio.

O inquérito envolveu uma série de procedimentos para atribuir contratos públicos, em particular dois acordos para renovar o sistema de iluminação pública em Capaccio Paestum, com obras de expansão e melhoria da eficiência energética, incluindo a modernização das luzes com o uso de LEDs e sistemas automáticos do fluxo luminoso.

Ambas as licitações para o trabalho foram vencidas pela Dervit Spa. A principal suspeita é que todos os envolvidos teriam cooperado para favorecer a empresa.

Após a prisão, a federação de Salerno do PD convocou a comissão provincial de Garantia, que resolveu suspender imediatamente Alfieri como membro da legenda, conforme exigido pelo seu regulamento interno em relação à gravidade dos supostos crimes.

A confirmação foi feita em nota conjunta do comissário do PD da Campânia, Antonio Misiani, e do secretário provincial do PD de Salerno, Enzo Luciano. "Em relação à investigação do Ministério Público de Salerno, que levou à prisão de Franco Alfieri, prefeito de Capaccio e presidente da Província de Salerno, o Partido Democrático expressa plena confiança no trabalho do judiciário", afirmam. (ANSA).

