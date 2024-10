Gerdau deve iniciar operação de laminador de usina em Ouro Branco em janeiro

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo da Gerdau, Gustavo Werneck, anunciou nesta quinta-feira que o laminador de bobinas a quente instalado na usina siderúrgica de Ouro Branco (MG) entrará em operação em janeiro do próximo ano, com uma expectativa de crescimento gradual de produção ao longo de cinco meses.

O equipamento vai adicionar 250 mil toneladas de capacidade de laminação de aços planos para a Gerdau, ajudando a companhia a alcançar previsão de ter 40% das entregas no próximo ano sendo de produtos planos, disse Werneck em apresentação a investidores.

Segundo o executivo, a demanda por aço no Brasil segue com tendência "sólida", mas o desafio do setor siderúrgico continua sendo as importações, que estão encontrando espaço no país por meio de canais como Manaus, afirmou.

(Por Alberto Alerigi Jr.)