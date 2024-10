Veja quem são os candidatos a prefeito de Rio Branco (AC) nas Eleições 2024

Do UOL, em São Paulo

O primeiro turno das eleições, previsto para 6 de outubro, está chegando, e a corrida eleitoral se encaminha para os últimos dias, entre debates e sabatinas dos candidatos a prefeito.

Confira a seguir quem são todos os concorrentes à Prefeitura de Rio Branco (AC) nas eleições de 2024.

Dr. Jenilson (PSB)

Dr. Jenilson (PSB) é candidato à Prefeitura de Rio Branco (Acre) em 2024 Imagem: Divulgação/Assembeia Legislativa do Acre

Dr. Jenilson, ou Jenilson Leite, 46, é o candidato à Prefeitura de Rio Branco (AC) pelo PSB. É natural de Tarauacá (AC), porém, em seu site, diz que nasceu no seringal Mucuripe, que fica a cinco horas de barco da cidade. Foi deputado estadual pelo Acre entre 2015 e 2022 —antes de fazer parte do PSB, foi filiado ao PC do B.

Infectologista formado em Cuba, Dr. Jenilson vive na capital Rio Branco há mais de uma década. Durante a pandemia do coronavírus foi chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da capital do estado. Em 2022, Dr. Jenilson se candidatou ao Senado, mas não foi eleito.

Jarude (Novo)

Emerson Jarude (Novo) é candidato à Prefeitura de Rio Branco (AC) em 2024 Imagem: Divulgação/Facebook/Emerson Jarrude

Emerson Jarude, 34, é o candidato à Prefeitura de Rio Branco (AC) pelo Novo. Nascido e criado em Rio Branco, Jarude passou anteriormente pelos partidos PSL e MDB.

Já foi vereador por dois mandatos pela cidade. Está atualmente licenciado do cargo de deputado estadual para disputar as eleições.

Marcus Alexandre (MDB)

Marcus Alexandre (MDB) é candidato à Prefeitura de Rio Branco (AC) em 2024 Imagem: Divulgação/Facebook/Marcus Alexandre

Marcus Alexandre, 47, é o candidato à Prefeitura de Rio Branco (AC) pelo MDB. Ele tem longa história na cidade, onde foi prefeito entre 2013 e 2018. Ambos os mandatos foram pelo seu antigo partido, o PT.

É engenheiro civil formando na Unesp e natural de Ribeirão Preto (SP), porém vive no Acre há mais de 20 anos. Em 2018, se candidatou ao governo do estado, mas não foi eleito. No fim de 2023 o candidato se filiou ao seu atual partido, o MDB.

Tião Bocalom (PL)

Tião Bocalom (PL) é candidato à reeleição para a Prefeitura de Rio Branco (AC) Imagem: Divulgação/Prefeitura de Rio Branco

Sebastião Bocalom Rodrigues, 71, é o atual prefeito de Rio Branco e está na disputa para reeleição. É natural do Paraná, mas atua na cena política do Acre desde o início da década de 1990, quando se tornou o primeiro prefeito de Acrelândia, uma cidade planejada no estado. Ele teve ainda outro mandato no município entre 2001 e 2006 —neste ano, se licenciou para concorrer ao cargo de governador, mas não ganhou.

Teve passagem por vários partidos. O candidato é formado em matemática e ciências físicas e biológicas, e teve passagem por vários partidos, como PSDB, DEM, PSL, PP e PSL —onde está desde o início do ano.