Califórnia confirma 2 casos de gripe aviária em trabalhadores do setor de laticínios

Por Tom Polansek e Leah Douglas

CHICAGO (Reuters) - A Califórnia, maior Estado produtor de leite dos Estados Unidos, confirmou nesta quinta-feira dois casos humanos de gripe aviária em pessoas que tiveram contato com gado leiteiro infectado pelo vírus.

Os casos elevam o total de infecções por gripe aviária nos EUA entre pessoas em contato com vacas leiteiras e aves para 15 apenas neste ano. Outra pessoa no Missouri que não teve contato imediato conhecido com animais também testou positivo.

O salto do vírus para o gado em 14 Estados e as infecções de trabalhadores rurais preocupam cientistas e autoridades federais sobre os riscos de disseminação para os seres humanos.

Não há nenhuma ligação ou contato conhecido entre os dois casos humanos na Califórnia, sugerindo apenas a disseminação do vírus de animal para humano no Estado, disse o Departamento de Saúde Pública da Califórnia em um comunicado.

Uma pessoa infectada -- um trabalhador do setor de laticínios --, sofreu apenas conjuntivite, informou o departamento, sendo tratada com medicação antiviral e mantida em casa.

A pessoa trabalha em uma fábrica de laticínios de Central Valley que está sofrendo um surto de gripe aviária no gado, disse comunicado.

A segunda pessoa também foi descrita como um indivíduo de Central Valley e apresentou sintomas leves, incluindo conjuntivite, disse o departamento, acrescentando que nenhuma das pessoas relatou sintomas respiratórios ou foi hospitalizada.

As vacas das fazendas leiteiras da Califórnia começaram a apresentar resultados positivos para a gripe aviária no final de agosto. Segundo o departamento, o leite pasteurizado e os produtos lácteos continuam sendo seguros para consumo.

"O risco para o público em geral continua baixo, embora as pessoas que interagem com animais infectados corram um risco maior de contrair a gripe aviária", disse o departamento.

No mês passado, o Missouri confirmou a gripe aviária em uma pessoa com condições médicas subjacentes que não teve exposição imediata conhecida a animais. Seis profissionais de saúde que cuidaram do paciente do Missouri desenvolveram sintomas respiratórios, mas o vírus não foi confirmado em nenhum deles.

Os cientistas observam atentamente os sinais de que o vírus começou a se espalhar mais facilmente entre as pessoas.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, em inglês) disse nesta quinta-feira que iria começar a testar o leite cru de vaca destinado à pasteurização em fábricas de laticínios para entender melhor a prevalência do vírus da gripe aviária no leite.

A participação no estudo, previsto para começar em 28 de outubro, é voluntária e os produtos lácteos pasteurizados continuam seguros para consumo, informou a agência.

Testes anteriores da FDA em amostras de laticínios de varejo deram negativo, e mais testes do tipo estão em andamento.

(Reportagem de Tom Polansek)