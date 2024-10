Por que especialistas indicam TV Mini LED para ver jogo de futebol à tarde

Escolher a televisão ideal para ver jogos de futebol à tarde com os amigos é uma tarefa que exige atenção. Nessas ocasiões, o aparelho costuma ficar em um ambiente bastante iluminado, como a sala com as janelas, portas e cortinas abertas ou na varanda. Só uma TV de alto brilho conseguirá manter a nitidez da imagem, sem que ela fique 'lavada'.

Segundo especialistas, hoje, as TVs com tecnologia Mini LED são a melhor opção para locais iluminados. Chegam a ser duas ou três vezes mais brilhantes em comparação às mais simples e baratas do mercado.

Qual o diferencial do Mini LED?

As TVs com tecnologia Mini LED surgiram da evolução das telas de LED convencionais, que dominam o mercado. Nos dois casos, são modelos que precisam de iluminação interna (backlight) para fazer brilhar os pixels que formam as imagens.

A diferença é que nas TVs com painel Mini LED esse processo ficou mais sofisticado e eficiente. Cada LED convencional foi substituído por dezenas de minúsculos LEDs de maior potência, divididos em zonas de iluminação, espalhadas por toda a extensão da tela.

Resultado: imagens com brilho superior e iluminação mais uniforme, diminuindo os vazamentos de luz nos cantos e nas laterais do televisor.

Independente de marca e modelo, uma TV de tecnologia Mini LED é sempre mais brilhante do que uma tela de LED comum. Na comparação entre duas TVs de 50 a 55 polegadas, o brilho varia de 800 a 1.500 nits, em média, contra 400 a 600 nits. Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos na revista "Home Theater & Casa Digital"

Segundo ele, isso melhora muito a experiência de ver jogos de futebol durante o dia em ambientes iluminados. E quanto mais zonas de iluminação traseira o televisor oferecer, mais LEDs serão incorporados, gerando mais brilho.

As TVs Mini LED são, sem dúvida, a melhor opção para acompanhar esportes à tarde. Superam as também sofisticadas TVs OLED, que continuam imbatíveis no contraste para ver filmes no escuro, por exemplo. Fábio Oguri, engenheiro que atua em projetos de áudio e vídeo há 35 anos

Para Oguri, as TVs Mini LED mais brilhantes também oferecem outras vantagens ao consumidor. "O contraste também aumenta, revelando pretos mais profundos", diz.

Outra característica desses televisores está relacionada à taxa de atualização de 120 Hz. Essa especificação, combinada a algumas opções de ajustes, permite reduzir os rastros nas imagens em movimento, como da bola rolando e dos jogadores correndo, por exemplo, que podem incomodar torcedores mais exigentes.

Qual TV Mini LED comprar?

Se você se interessou em ter uma TV Mini LED, o Guia de Compras UOL fez uma seleção de aparelhos das principais marcas com essa tecnologia. Confira a seguir:

Apresenta painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho e volume de cores;

Traz processador NQ4 AI Gen2 e sistema operacional Tizen com Bixby e Alexa integrados;

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de console;

Opção de tela super ultrawide, menu de jogos e conectividade Bluetooth;

HDR10+, 4 entradas HDMI 2.1 (para jogos) e taxa de atualização de até 144 Hz;

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas.

Com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho e volume de cores;

Tecnologia Ambilight, com projeção de luzes na parede, acompanhando as cores predominantes na tela;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e traz Chromecast integrado;

HDR10+, Dolby Vision, duas entradas HDMI 2.1, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 120 Hz;

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente).

Com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho e volume de cores;

Processador AiPQ 3.0 com IA, que otimiza a imagem e o som de acordo com o ambiente e o tipo de conteúdo;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e traz Chromecast integrado;

HDR10+, Dolby Vision IQ, duas entradas HDMI 2.1, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 120 Hz;

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free.

Com tecnologia de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho e volume de cores;

Processador Alpha7 Gen5 com AI, que otimiza a imagem e o som de acordo com o ambiente e o tipo de conteúdo;

Painel e otimizador de jogos com acesso a jogos na nuvem (Nvidia GeForce Now) e conectividade Bluetooth;

HDR10, Dolby Vision IQ, 2 entradas HDMI 2.1 e taxa de atualização de 120 Hz;

Controle Smart Magic com comando de voz.

