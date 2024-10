Tesla não alcança estimativas de vendas do 3º tri em meio a concorrência acirrada

Por Akash Sriram

(Reuters) - A Tesla vendeu menos veículos do que os analistas esperavam no terceiro trimestre, à medida que a concorrência acirrada na China e na Europa afetou a demanda por seus modelos mais antigos, colocando a fabricante de veículos elétricos em risco de observar seu primeiro declínio anual nas vendas.

O crescente interesse dos consumidores por veículos híbridos em vez de elétricos, a falta de subsídios europeus e a forte concorrência na China prejudicaram as entregas da Tesla, já que montadoras chinesas, como BYD e Xpeng, estão expandindo agressivamente sua presença no maior mercado automotivo do mundo, com apoio de subsídios do governo local.

A Tesla informou que suas vendas aumentaram 6,4% entre julho e setembro, para 462.890 veículos, seu primeiro trimestre de crescimento este ano. Mas o número ficou abaixo das estimativas de 469.828 veículos, com base em 12 analistas consultados pela LSEG.

"Ficar abaixo das expectativas pode indicar dificuldades em alcançar as metas gerais de vendas para 2024 e as perspectivas de crescimento sustentável além da linha atual", disse Gadjo Sevilla, analista sênior de tecnologia da eMarketer.

Agora, a Tesla precisa de um recorde de 516.344 entregas de veículos no quarto trimestre para manter seus níveis de 2023 de 1,81 milhão de veículos. Uma queda pode resultar na primeira redução anual nas vendas da Tesla.

Ainda assim, alguns analistas disseram que o retorno ao crescimento é um sinal positivo para a Tesla e mostra que alguns dos incentivos que a empresa tem implementado para aumentar a demanda estão funcionando.

"Analisando de forma mais ampla, o retorno ao crescimento nas entregas foi o mais importante dos números de hoje, especialmente considerando o grande impulso em promoções e condições de financiamento para estimular a demanda em um mercado automotivo desafiador", disse o analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown, Matt Britzman, que possui ações da Tesla.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru)