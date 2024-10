Local de votação muda para 35 mil eleitores em SP; veja como saber o seu

Três zonas eleitorais da cidade de São Paulo mudaram de local para as Eleições de 2024. As alterações ocorreram na 1ª zona eleitoral, na Bela Vista, na 346ª zona eleitoral, no Morumbi, e na 347ª zona eleitoral, na Vila Matilde. Ao menos 35 mil eleitores que votam em bairros como o Centro, a Mooca, o Morumbi e o Butantã foram afetados.

Veja a lista das alterações:

1ª ZE - Bela Vista

Anhembi Morumbi da 13 de Maio mudou para a Faculdade Phorte. O novo endereço é Rua Rui Barbosa, 422.

Prédio 44 da FMU, na Brigadeiro Luís Antônio, agora é no prédio 17, da faculdade de Direito da FMU. O novo endereço é Avenida Liberdade, 149.

Prédio 43 da FMU, na Brigadeiro Luís Antônio, mudou para o prédio 10 da mesma faculdade. O novo endereço é Avenida Liberdade, 654.

Escola Estadual Presidente Roosevelt agora é Faculdade Finaci. O novo endereço é Rua São Joaquim, 352.

Prédio da Cogeae da PUG mudou para o prédio 25 do Mackenzie. O novo endereço é Rua da Consolação, 896.

Prédio de Ciências Exatas da PUC agora é Faculdade Ipessp. O novo endereço é Rua Dona Antonia de Queirós, 333.

347ª ZE - Mooca

Campus Mooca da Universidade Brasil mudou para o prédio da Diretoria de Ensino Leste 5. O novo endereço é Rua Celso de Azevedo Marques, 502.

346ª ZE - Morumbi

FMU Morumbi agora é no Colégio Miguel de Cervantes. O novo endereço é Avenida Jorge João Saad, 905.

Colégio Joana D'Arc mudou para Escola Estadual Alberto Torres. O novo endereço é Avenida Vital Brasil, 1260.

Vila Matilde

Colégio da Polícia Militar agora é no Colégio Batalha. O novo endereço é Rua Ângelo Pereira, 310.

Confira seu local de votação

O eleitor pode confirmar o seu local de votação pela internet. Há duas opções para isso: pelo e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral, e pelo site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Há também a opção de fazer a consulta por telefone.

Pelo e-Título: O aplicativo pode ser baixado gratuitamente pelo celular. Após o usuário inserir os dados, ele mostra o local de votação logo na tele de início, abaixo do nome do eleitor.

Pelo site do TSE: Ao acessar o site, o usuário deve clicar na aba "Serviços Eleitorais". Uma lista irá abrir na tela e o eleitor poderá fazer a consulta clicando em "Local de votação/Zonas eleitorais". Uma página com texto será aberta, mas logo abaixo do título da página há um link escrito "Consulte Onde Votar" que redireciona o usuário para o sistema de Autoatendimento Eleitoral (neste link). Depois é só clicar no item "8 - Onde Votar" e inserir os dados para concluir a pesquisa.

Pelo telefone: A Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP atende pelo número 148. Há custo de ligação local para todo o estado.