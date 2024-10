Ibovespa avança com upgrade do Brasil pela Moody's e alta de commodities

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O sinal positivo prevalecia na bolsa paulista nesta quarta-feira, após o "upgrade" da nota de crédito do Brasil pela Moody's, com as blue chips Petrobras e Vale também beneficiadas pelos preços do petróleo e do minério de ferro no exterior.

Por volta das 11h40, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 1,28%, a 134.196,95 pontos. O volume financeiro somava 6,8 bilhões de reais.

"Efeito Moody's", resumiu o gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, referindo à decisão da véspera da agência de classificação de risco, que elevou o rating do Brasil de Ba2 para Ba1 e manteve a perspectiva positiva.

A mudança deixou o Brasil a um degrau do chamado grau de investimento, dado a países vistos com baixo risco de calote.

O gestor, contudo, também chamou a atenção para o comportamento dos preços do petróleo e do minério de ferro como suportes relevantes ao Ibovespa.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 1,65%, endossada pelos preços do petróleo no exterior, com Israel e Estados Unidos prometendo retaliar o maior ataque direto do Irã contra Israel. O conselho de administração da Petrobras aprovou a atuação da companhia na África do Sul, viabilizando compra de fatia no bloco Deep Western Orange Basin (DWOB), na Bacia de Orange.

- VALE ON valorizava-se 2%, sem a referência dos preços do minério de ferro na China por feriado naquele país, mas com o contrato de referência da commodity em Cingapura avançando, ainda embalado pelos anúncios de estímulos para a economia chinesa.

- BRADESCO PN ganhava 3,81%, seguido por SANTANDER BRASIL UNIT, com alta de 2,14%, BANCO DO BRASIL ON com acréscimo de 0,74% e ITAÚ UNIBANCO PN com elevação de 0,39%.

- EZTEC ON avançava 4,91%, em dia positivo para construtoras como um todo na esteira da queda das taxas futuras de juros. O índice do setor imobiliário subia 2,07%.