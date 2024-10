100 Mizéria e briga de 'Pirocas': os nomes estranhos de candidatos na urnas

Apesar de as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibirem nomes que atentem contra o pudor ou sejam considerados ridículos, candidatos ainda encontram maneiras de contornar essas diretrizes, apostando em irreverência para atrair eleitores.

Os nomes divertidos

Candidatos descobriram formas de driblar proibições impostas pelo TSE. As regras do tribunal se intensificaram desde as últimas eleições, e incluem a proibição de nomes que atentem contra o pudor ou sejam considerados ridículos. Mesmo assim, os candidatos ainda encontram maneiras de contornar essas diretrizes.

É o caso de Bola de Fogo Zero Meia Dois. O nome foi escolhido por Andreando Firmino de Oliveira, 42, para concorrer pela primeira vez ao cargo de vereador em Goiânia, pelo PSOL.

Divanessa Barriga Cheia é o apelido escolhido por Divanessa Marques da Silva para a sua primeira candidatura ao cargo de vereadora em Maceió. Ela tem 34 anos.

Alaide Obrigada de Nada, apelido de Alaíde Silva de Lima, nasceu no estado da Bahia e tem 64 anos. Ela concorre ao cargo de vereadora pelo PSDB na cidade de Belo Horizonte.

Rosinaldo Já Morreu, cujo nome real é Rosinaldo Manoel Veras, tem 41 anos e é comerciante em Arcoverde (PE). Ele é candidato a vereador no município pelo PSB.

Keila Acaba Não Mundão, ou Keila Gomes Prado, tem 39 anos e é candidata pelo PL no Rio de Janeiro. Ela conta com 255 mil seguidores no Instagram, onde posta vídeos sobre sua candidatura e faz comentários políticos.

Receba na Caixa dos Peitos é a alcunha de João Joaquim da Silva. Aos 43 anos, ele está se candidatando pela primeira vez ao cargo de vereador no município de Escada, em Pernambuco, pelo Agir.

Leninha Delicinha tem 41 anos e é candidata pela segunda vez a vereadora no município de Água Branca, em Alagoas. Seu nome real é Maria Helena Ferreira da Silva e ela trabalha como servidora municipal.

100 Mizéria é o apelido de Francisco Miguel de Andrade Miranda, candidato ao cargo de vereador em São Paulo. Natural de Prainha, no Pará, ele tem 60 anos e concorre pela primeira vez, pelo Solidariedade.

100 Mizéria é candidato a vereador em SP Imagem: Reprodução/TSE

Erica de Boca de CD, ou Erica Maria da Silva, 42, é dona de casa e está se candidatando pela primeira vez à prefeitura de Jaqueira, em Pernambuco, pelo MDB. Ela recebeu R$ 35 em doações para a sua campanha, segundo o site do TSE.

Já Me Ajude Por Favor é candidato a vereador por Olinda (PE). Nascido em Recife, Moisés Ferreira Da Silva (PSDB) tem 54 anos e é agente administrativo.

Dois 'cornos' disputam as eleições

Aos 68 anos, Eliseu Corno Bondoso (PRTB), cujo nome real é Eliseu Santos Oliveira, é candidato veterano. Ele já tentou ser deputado estadual da Bahia, em 2006, e também disputou as eleições de 2022 para deputado federal pelo estado. Em 2020, o comerciante se candidatou a vereador de Salvador, mas não foi eleito.

Diones Guerreiro Ramos, 46, inscrito no TSE como Amansa Corno (MDB), faz sua estreia na política neste ano. Ele é um dos candidatos a vereador de Boa Vista, Roraima.

Dois candidatos mantiveram o termo "corno" no nome para atrair a atenção dos eleitores Imagem: Reprodução/TSE

Cinco 'pirocas' competem

No portal do TSE, foi possível encontrar ao menos cinco vereadores que utilizam o termo "piroca" em seus nomes de campanha. Entre os candidatos está Tihago de Piroca (Solidariedade-SE), 39, que concorre pela terceira vez nas eleições de Itabaianinha (SE).

Seu nome real é José Tihago Elias dos Santos e ele concorreu em 2012 e 2016, chegando a ser suplente. Concorrendo com ele em Itabaianinha, está Daniela de Piroca, nome real Daniela Elias dos Santos (PP-SE), 36, que busca repetir o desempenho do último pleito, em que também alcançou a suplência.

Tihago de Piroca e Daniela de Piroca disputam cargos no mesmo município Imagem: Reprodução/TSE

Outro destaque é Piroca Cabelereiro, ou Juraci Bispo Santos (Republicanos-BA), 45, que estreia nas urnas pela cidade de Ubaíra (BA). Com ensino fundamental incompleto, ele declarou R$ 80 mil em bens, tornando-se o "piroca" com o maior patrimônio entre os candidatos listados.

Na cidade de Manhuaçu (MG), o candidato Zé do Piroca (Podemos-MG) também tenta conquistar uma cadeira no legislativo local. Seu nome verdadeiro é José Carlos Frutuoso, ele é viúvo e tem 51 anos.

O candidato Arnaldo de Piroca (Republicanos-TO) completa o grupo de postulantes que apostam no nome "piroca" para chamar a atenção e tentar fisgar eleitores. Aos 73 anos, Arnaldo Conceição dos Santos concorre pela segunda vez ao cargo de vereador em Novo Alegre (TO).

Alguns dos 'Pirocas' que concorrem nas eleições de 2024 Imagem: Reprodução/TSE

Confira outros nomes da "zoeira" registrados no TSE: