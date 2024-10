Repatriação de brasileiros no Líbano deve começar no final de semana

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal deve começar este final de semana a operação de repatriação de brasileiros do Líbano, com a retirada de cerca de 3 mil pessoas, informou nesta terça-feira o Ministério das Relações Exteriores.

A operação deverá ter entre 10 e 15 voos, a depender do número de brasileiros que confirmarem sua intenção de deixar o país, e de se o aeroporto da capital, Beirute, permanecer aberto.

A comunidade brasileira no Líbano é de aproximadamente 20 mil pessoas, mas até agora 3 mil estão pedindo apoio para repatriação. Esse número pode aumentar a medida que a operação avance, ou diminuir se parte dessas pessoas conseguir sair por meios próprios.

A operação foi autorizada na segunda-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de conversa com o chanceler Mauro Vieira, que estava em Nova York e encontrou o presidente no domingo, no México, onde Lula participa da posse da presidente eleita, Claudia Sheinbaum.

O Itamaraty vinha trabalhando com possíveis cenários e fazendo levantamento da estrutura necessária para retirada dos brasileiros, mas precisava da confirmação do presidente.

No México, Lula afirmou que a retirada dos brasileiros é importante e o Brasil vai fazer operações de repatriação em qualquer lugar que for necessário, mas criticou novamente o governo de Israel.

"O que eu lamento profundamente é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente é inexplicável que o conselho das Nações Unidas não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, em vez de matar."

O governo de Benjamin Netanyahu começou nesta terça-feira incursões de tropas por terra no sul do Líbano, em área de fronteira com Israel, em ataques ao grupo Hezbollah. Antes, durante a semana passada e o final de semana, bombardeios foram feitos na mesma região e em Beirute. Nos ataques, dois adolescentes brasileiros morreram.