Petrobras dispara com tensão no Oriente Médio; Bolsa e dólar sobem

A Bolsa de Valores de São Paulo operava nesta terça-feira (30) em alta com a disparada dos preços do petróleo e consequente valorização da Petrobras (PETR3 e PETR4). Depois de 16h, o Ibovespa tinha valorização de 0,84%, indo a 132.927 pontos.

O dólar tinha alta de 0,24%, indo a R$ 5,461. O dólar turismo ia a R$ 5,67.

O que está acontecendo?

Os preços do petróleo dispararam. Por volta das 11h, logo após a o canal de americano de notícias NBC News publicar, citando autoridades da Casa Branca e do Departamento de Defesa, que havia "indícios" de que o Irã estava se preparando para lançar um míssil balístico diretamente contra Israel, a cotação do petróleo acelerou.

Por volta das 13h30, as Forças de Defesa de Israel informaram que o Irã lançou 102 mísseis em direção ao país. Sirenes de alertam soam em todo território. Assim, a alta no combustível chegou a superar os 5% no momento.

Uma hora e meia depois, entretanto, os valores deram uma acalmada. E, por volta de 16h, os preços futuros do barril do tipo Brent (o da Petrobras) saltavam 2,62%, para US$ 73,58. O tipo WTI (dos EUA) subia 2,51%, indo a US$ 69,88 o barril. A disparada já era sentida desde o final da manhã.

Os preços tiveram um arranque maior mais cedo com a notícia de que o ataque seria feito. "Diante da iminência do ataque, o preço do petróleo repercutiu de forma mais forte", explica Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos, especialista no setor. Com o desenrolar dos acontecimentos, a alta perdeu um pouco de sua força.

Os papéis da Petrobras reagiram a essa alta: às 16h, os ativos PETR3 subiam 2,67%, a R$ 40,32, e PETR4 tinha alta de 3%, a R$ 37,09. Os ativos da petroleira têm peso de 11,86% no Ibovespa.

Outras petroleiras da Bolsa também subiram. Prio (PRIO3) ia para R$ 44,27, com valorização de 2,17%, enquanto Petroreconcavo (RECV3) tinha elevação de 1,07%, para R$ 17,91.

Por que o petróleo sobe com o ataque?

Arbetman explica que os mísseis iranianos passam por cima do Iraque para atingir Israel. O Irã produz cerca de 3 bilhões de barris de petróleo por dia. O Iraque, cerca de 4 bilhões. Esses 7 bilhões de barris estão diretamente sob a rota dos mísseis. "Estamos falando de cerca de 7% da demanda global de petróleo. Isso é um risco para a cadeia de suprimentos do óleo", explica o especialista. Se a oferta do produto cai, o preço sobe.

Ou seja, há perigo de interrupção no fornecimento do combustível. "O conflito atual aumenta o risco de ataques a infraestruturas petrolíferas, bloqueios de rotas de transporte ou sanções que podem restringir o fluxo de petróleo para o mercado global", diz Sergio Brotto, diretor executivo da Dascam Corretora de câmbio.

Como fica a Bolsa?

Embora o Ibovespa avance com a alta de Petrobras, com a intensificação do conflito, cria-se um risco para os mercados emergentes. "A escalada do conflito e o envolvimento mais amplo de países, como o Irã, geram incerteza que leva os investidores a buscar ativos mais seguros, elevando a demanda e o preço do petróleo", diz Brotto.

Tanto que o Índice de Volatilidade (VIX) teve um pico. Conhecido como índice do medo, o indicador mede a volatilidade, ou seja, o quanto os mercados sobem e descem, e ficou acima de 12%, ressaltando a crescente preocupação entre os investidores.

Na Europa, a maior parte das Bolsa teve queda. O Índice Stoxx Europe 600 caiu 0,44%, a Bolsa de Frankfurt, 0,65%, e Paris, 0,96%. Londres subiu 0,49%, conforme dados preliminares.

Nos EUA

Outros fatores também influenciam os mercados nesta terça. O relatório Jolts, de empregos nos EUA, mostrou que a abertura de postos de trabalho subiu para 8,0 milhões em agosto. A expectativa era de 7,6 milhões de vagas.

O dado de emprego é importante porque ajuda a prever o tamanho do corte da taxa americana. O Federal Reserve (o Fed, banco central dos EUA) vai se basear em informações desse tipo para definir o que fará com os juros em 7 de novembro.

Na segunda-feira (30), Jerome Powell, presidente do Fed, disse que continua "a tomar decisões reunião por reunião." "Este não é um comitê que está com pressa para cortar os juros rapidamente", afirmou, num evento em Nashville, Tennessee.

"Se a economia tiver o desempenho esperado, isso significaria mais cortes nas taxas este ano, um total de 50 (pontos base) a mais"

Jerome Powell, presidente do Fed

A Bolsa brasileira reage mais às variações da Selic que aos cortes de juros dos EUA. Mas quanto menores forem os juros por lá, mais chances há de os investidores retomarem o "carry trade". Nessa operação, eles tomam dinheiro emprestado nos EUA e aplicam nos altos juros brasileiros. Isso ajuda a trazer dólares para o país e a valorizar o real.

Mais dados saem até o fim da semana. A pesquisa de emprego ADP será divulgada nesta quarta-feira (2) e o "Payroll", com dados de folhas de pagamento, na sexta-feira (4).

Inflação

Puxado pela conta de luz, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou para 0,63% no fechamento do mês. Na terceira quadrissemana de setembro estava em de 0,44%, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com isso, o indicador acumula alta de 4,55% nos últimos 12 meses.