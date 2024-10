Batom e contorno da Océane deixam lábios bem volumosos no 'estilo Anitta'

Na hora da maquiagem eu adoro dar destaque para boca e ficar com os lábios mais cheios, o famoso "fazendo a Anitta". Ainda sem a conta bancária da cantora, não a acompanho no preenchimento labial com ácido hialurônico, mas achei uma forma de garantir uma boca volumosa de respeito: o kit com batom líquido e lápis de contorno (lip liner) da Océane.

Confesso que de primeira não acertei 100% na técnica, mas usei uma dica da influenciadora e ex-BBB Jade Picon, e consegui um resultado que amei. O efeito de lábios volumosos durou por horas sem perder a cor.

O que eu gostei

O produto rende. Usei o batom líquido cor naked e achei o pincel incrível. Ele vem em um formato de losango e é furado no centro, o que permite que acumule o produto na quantidade certa para preencher os lábios em poucas passadas.

Dá um bom volume aos lábios. O lápis de contorno usado foi o da cor frappucino. Senti que ele realmente destacou o formato da minha boca. Você consegue aumentar um pouco o tamanho dos lábios com truques simples e sem parecer exagerado caso não queira esse efeito mais marcante.

Durabilidade. Passei o batom líquido e o lápis de contorno pela manhã, trabalhei, saí com amigas e, quando voltei para casa, ainda os produtos ainda estavam ótimos nos lábios. O contorno deu uma leve apagada nos cantos da boca ao longo do dia, mas o batom seguiu com a cor vibrante. Retoquei apenas uma vez antes de sair, então achei mais do que justo.

Não transfere. O batom líquido seca rapidamente e não transfere. Segundos após passar, toquei com os dedos nos lábios e já estava seco e fixo - o que me agrada, já que costumo falar e cutucar a boca com frequência ao longo do dia.

Hidratante. O produto não resseca os lábios. Possui óleo de argan, o que dá um efeito hidratado e não deixa aspecto craquelado com o passar do tempo.

Pontos de atenção

Técnica para o efeito de lábios volumosos. O sucesso ao usar o lápis de contorno e o batom líquido dependem um pouco de como são aplicados. No primeiro teste senti que fui muito forte com o contorno e acabou chamando muita atenção, o que não gostei. Na segunda tentativa fui mais leve, dei uma esfumaçada e funcionou como o planejado.

Preço alto. Pode soar caro por ser um batom líquido, mas é perceptível que vai render bastante, uma vez que a pouca quantidade que fica no pincel já é o suficiente para deixar a boca toda bem pigmentada.

O que mudou para mim

Encontrei um lápis de contorno e um batom líquido que serão meus aliados para os dias de uma make mais completa. Realmente os lábios ficam destacados. Me senti mais bocuda e as cores são lindas, dão um ar bem chique.

Quem pode gostar?

É importante destacar que os produtos não são indicados para quem gosta de lábios mais naturais e nem para quem deseja só uma "corzinha de boca".

É realmente um kit que faz parte de uma maquiagem mais elaborada e dá uma pesada.

Se você gosta de produtos em uma pegada "acordei assim", não considero a melhor indicação. Mas se você gosta de dar volume e ter a boca em destaque, pode investir sem medo.

