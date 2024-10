Anel viário de Paris reduz velocidade para 50 km/h em meio a polêmica

Paris reduziu nesta terça-feira (1°) a velocidade máxima em suas marginais, um anel viário de 35 quilômetros ao redor da capital, para 50 km/h, apesar dos protestos contra a decisão tomada em nome da saúde e da segurança viária.

A medida, que reduz o limite de velocidade de 70 km/h, em vigor há uma década, será implementada progressivamente por trechos até o dia 10 de outubro, quando as 160 placas desse anel viário, um dos mais movimentados da França, serão substituídas.

O objetivo do gabinete da prefeita de Paris é reduzir o ruído e a poluição sonora para os moradores dessa marginal urbana criada em 1973, cuja velocidade máxima foi reduzida de 90 km/h para 80 km/h em 1993, e para 70 km/h em 2014.

"Vamos melhorar a qualidade de vida" dos moradores, disse aos repórteres o ambientalista David Belliard, conselheiro responsável pelo transporte da prefeitura de Paris. "O direito de dormir é muito importante", acrescentou.

A redução das emissões de gases poluentes e a redução de acidentes graves nessa rota, que faz mais de um milhão de viagens por dia, são outros argumentos apresentados pelo gabinete da prefeita Anne Hidalgo.

Direita francesa não quer redução

Atualmente, a velocidade média diurna é de 37 km/h por causa dos engarrafamentos, o que a torna uma medida "socialmente injusta" para a presidente de direita da região de Paris, Valérie Pécresse.

"Isso afeta quase exclusivamente os trabalhadores noturnos e matutinos" nos arredores de Paris, que são obrigados a usar a avenida periférica para atravessar a capital, lamentou Pécresse na rádio RMC.

Diante das críticas, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, concordou em fazer uma revisão anual com o ministro dos transportes, o conservador François Durovray. Hildago, à frente de uma coalizão de socialistas, ecologistas e comunistas, tem entre suas prioridades reduzir o uso de carros na cidade e lutar contra a poluição ambiental e sonora que eles causam.

Mas seus planos frequentemente entram em conflito com o governo francês. As duas instituições estão atualmente negociando a reserva de uma das faixas da avenida periférica para o compartilhamento de carros com dois ou mais passageiros.

O gabinete da prefeita está, portanto, tentando perpetuar essa ideia, que já foi testada durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando essa faixa foi reservada para equipes de emergência e veículos dos organizadores.

(Com AFP)