Quaest Rio de Janeiro: Paes venceria eleição no primeiro turno

O prefeito e candidato à reeleição Eduardo Paes (PSD) segue isolado na liderança e venceria no primeiro turno a eleição municipal no Rio de Janeiro, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (30).

O que aconteceu

Prefeito recuou em relação à última pesquisa, mas segue isolado dos adversários, com 53%. No último levantamento da Quaest, divulgado em 18 de setembro, ele aparecia com 57%. Como Paes alcança mais da metade das intenções de voto entre a população carioca, ele seria eleito ainda no primeiro turno.

Em segundo, Alexandre Ramagem (PL) aparece com 20%. Na sequência, está Tarcísio Motta (PSOL), com 6%. Ambos oscilaram dois pontos percentuais para cima em relação à última pesquisa.

Veja resultado completo

Eduardo Paes (PSD): 53% (tinha 57% em 18/09)

53% (tinha 57% em 18/09) Alexandre Ramagem (PL): 20% (tinha 18%)

20% (tinha 18%) Tarcísio Motta (PSOL): 6% (tinha 4%)

6% (tinha 4%) Marcelo Queiroz (PP): 2%; (tinha 1%)

2%; (tinha 1%) Carol Sponza (Novo): 1% (tinha 0%)

1% (tinha 0%) Cyro Garcia (PSTU): 1% (tinha 2%)

1% (tinha 2%) Rodrigo Amorim (União Brasil): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Juliete Pantoja (UP): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) Henrique Simonard (PCO): 0 % (tinha 0% nas pesquisas anteriores);

0 (tinha 0% nas pesquisas anteriores); Em branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 10%)

11% (eram 10%) Indecisos: 5% (eram 6%)

Rejeição

O candidato com maior rejeição entre os eleitores cariocas é Cyro Garcia (PSTU), rejeitado por 50%. Ele é seguido por Tarcísio Motta (PSOL), com 40%, e Alexandre Ramagem (PL), com 39%. Veja os números completos abaixo:

Cyro Garcia (PSTU): 50% (eram 49%, em 18 de setembro)

50% (eram 49%, em 18 de setembro) Tarcísio Motta (PSOL): 40% (eram 43%)

40% (eram 43%) Alexandre Ramagem (PL): 39% (eram 36%)

39% (eram 36%) Marcelo Queiroz (PP): 32% (eram 34%)

32% (eram 34%) Rodrigo Amorim (União): 31% (eram 28%)

31% (eram 28%) Eduardo Paes (PSD): 31% (eram 28%)

31% (eram 28%) Juliete Pantoja (UP): 16% (eram 12%)

16% (eram 12%) Henrique Simonard (PCO): 11% (eram 12%)

11% (eram 12%) Carol Sponza (Novo): 13% (eram 12%)

Metodologia. A pesquisa entrevistou presencialmente 1.140 eleitores no Rio, entre 27 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado junto à Justiça Eleitoral sob o número: RJ-00566/2024.