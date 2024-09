Grana tá curta? 16 ideias de presente para crianças por menos de R$ 100

Seu orçamento está curto e você está em busca de opções baratas de presente para o Dia das Crianças? Dá para encontrar vários produtos com preços abaixo de R$ 100 que são bem avaliados e fazem sucesso entre os pequenos.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou 16 ideias de presente, entre fone de ouvido, jogos, bonecas, bola e outros tipos de brinquedo. Confira a seguir:

Indicado para maiores de cinco anos, o jogo tem o objetivo de "estapear" e conquistar o maior número de cartas até o final.

Recomendado para crianças a partir de quatro anos, o jogo tem o objetivo de conseguir pendurar mais macaquinhos na árvore.

Sucesso nas redes sociais, esse cacto de brinquedo é capaz de dançar, reproduzir músicas e repetir falas.

Com tecnologia sem fio Bluetooth 5.0, promete redução inteligente de ruído.

Esse conjunto de dez blocos coloridos serve para organizar, empilhar e soltar.

Esse kit vem com carrinhos de brinquedo inspirados em grandes máquinas sobre rodas.

Vendido em diferentes opções (campo, society e futsal) e cores (azul, amareço, vermelha, laranja e rosa).

Esse laptop de brinquedo é educativo, bilíngue (português e inglês) e vem com diferentes atividades,

Indicado para crianças acima de três anos, este caranguejo de brinquedo corre de lado e muda de direção ao identificar uma barreira ou obstáculo. Difícil é conseguir pegá-lo.

Recomendada para bebês acima de um ano, ajuda a estimular o aprendizado, coordenação motora e desenvolvimento infantil.

Esta boneca inclui óculos e duas nadadeiras para brincar na água; é indicada para crianças a partir de três anos.

Disponível nas cores azul e rosa, possui freio traseiro e é indicado para crianças a partir de três anos.

Recomendado para maiores de dez anos, este jogo tem o objetivo de adivinhar uma palavra ou expressão, apenas com desenho feito por um jogador do mesmo time.

O set de criação Lego Super Robô apresenta uma cabeça, pernas, pés, braços, mãos ajustáveis e asas nas costas.

Esse brinquedo inclui uma boneca misteriosa de princesa, coberta com o tratamento Color Reveal, além de três bolsas com surpresas escondidas; é só encher o tubo com água para revelar o visual.

Indicado para crianças acima de dez anos, este jogo apresenta 85 experiências e acompanha 11 reagentes químicos.

