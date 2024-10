Norte-americano de 72 anos se declara culpado na Rússia por lutar pela Ucrânia, diz RIA

Por Lucy Papachristou

LONDRES (Reuters) - Stephen James Hubbard, um cidadão norte-americano de 72 anos, declarou-se culpado em um tribunal de Moscou nesta segunda-feira, acusado de servir como mercenário contra a Rússia na guerra da Ucrânia, segundo a agência de notícias russa RIA.

A irmã de Hubbard e outro parente rapidamente lançaram dúvidas sobre a suposta confissão, dizendo à Reuters que ele tinha opiniões pró-russas e era improvável que tivesse pegado em armas em sua idade.

Segundo a RIA, Hubbard admitiu em uma audiência no Tribunal da Cidade de Moscou ter recebido dinheiro para lutar pela Ucrânia contra a Rússia.

"Sim, eu concordo com o indiciamento", disse, de acordo com a RIA.

Hubbard foi colocado em prisão preventiva na semana passada por seis meses. Ele poderá ser condenado a uma pena de 7 a 15 anos se for condenado.

A RIA, citando um promotor no tribunal, disse que Hubbard assinou um contrato com uma unidade de defesa territorial ucraniana na cidade de Izyum, no leste da Ucrânia, no início da guerra em fevereiro de 2022.

A promotoria disse que prometeram 1.000 dólares por mês a ele e que lhe foi fornecido treinamento, armas e munição. A RIA citou o promotor dizendo que Hubbard foi detido por soldados russos em 2 de abril daquele ano, poucas semanas após o início da guerra.

A Reuters não conseguiu confirmar como Hubbard foi detido. Seu advogado não pôde ser contatado em um primeiro momento. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia não respondeu imediatamente a solicitações de comentários.

A irmã de Hubbard, Patricia Fox, falou com ele pela última vez em setembro de 2021, via Skype. Ela questionou sua suposta confissão.

"Ele é tão não-militar", disse, à Reuters por telefone. "Ele nunca teve uma arma, nunca fez nada disso ... Ele é mais um pacifista."

OPINIÕES PRÓ-RUSSAS

Hubbard é um de pelo menos 10 norte-americanos atrás das grades na Rússia, quase dois meses após uma troca de prisioneiros em 1º de agosto entre Moscou e o Ocidente libertar três norte-americanos e dezenas de outros.

Um porta-voz da embaixada dos EUA em Moscou disse na semana passada que estava ciente da detenção de um cidadão norte-americano, mas não quis fazer mais comentários.

Natural da pequena cidade de Big Rapids, Michigan, Hubbard trabalhou durante décadas como professor de inglês no exterior, inclusive no Japão e no Chipre, segundo sua irmã.

Fox disse que Hubbard se mudou para a Ucrânia em 2014 e morou lá por um tempo com uma mulher ucraniana, sobrevivendo com uma pequena pensão. Quando ela falou com ele pela última vez, ele havia se separado da namorada e estava morando sozinho em Izyum, disse.

Fox disse que recebeu poucas informações sobre a situação de seu irmão durante meses, até que um vídeo apareceu na Internet.

O vídeo, publicado no YouTube em maio de 2022 por uma conta com pouco mais de 100 seguidores, mostra um homem barbudo com um suéter marrom sentado de frente para a câmera e respondendo a perguntas de um entrevistador fora da câmera, que fala com sotaque inglês.

Não está claro onde e quando o vídeo foi filmado, mas Fox identificou o homem como seu irmão.

No vídeo, o homem diz que entende por que o presidente russo, Vladimir Putin, enviou tropas para a Ucrânia e expressa esperança de que a guerra termine logo.