Exposição em SP celebrará Dia Internacional do Café

SÃO PAULO, 29 SET (ANSA) - O Museu do Café, em Santos, receberá a partir da próxima terça-feira (1º) uma exposição que homenageará o Dia Internacional do Café e os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

O evento, que permanecerá aberto ao público até o dia 4 de fevereiro de 2025, mostrará a evolução do design e da tecnologia das máquinas de café expresso.

Ao todo, 60 máquinas para uso doméstico e profissional estarão expostas, além disso, os visitantes também poderão conhecer lugares e até mesmo rituais que moldaram a cultura do café.

Em paralelo à exposição principal do Museu do Café, o público poderá ver de perto as máquinas Iperspresso da illycaffè.

A mostra será organizada pela IMF Foundation e EP Studio, além de ter apoio do Consulado geral da Itália em São Paulo e do Museu do Café. O evento tem o patrocínio da illycaffè e curadoria de Elisabetta Pisu.

Após o período em que permanecerá em Santos, a exposição seguirá para o Museu da Imigração, na capital paulista, onde ficará de 21 de fevereiro até 26 de maio de 2025.

Serviço: Museu do Café Rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico - Santos/SP Telefone: (13) 3213-1750 Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h) R$ 16 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos Grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos Acessibilidade no local - Não possui estacionamento www.museudocafe.org.br (ANSA).

