Nunes chama Marçal de mentiroso contumaz após pergunta de máfia das creches

Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) voltaram a trocar farpas e acusações neste sábado (28) em debate da TV Record.

O que aconteceu

Em bloco com confrontos diretos, Marçal perguntou a Nunes sobre a "máfia das creches". "Existe, em curso, uma investigação da Polícia Federal em relação ao desvio de merenda [...]. Existem pagamentos no seu nome, no nome de familiar, e eu queria que você desse uma explicação", disse o candidato do PRTB.

Nunes rebateu dizendo que "quem fugiu da polícia" foi Marçal. "Quem foi preso foi você. A minha vida é limpa e continuará limpa para sempre. Eu nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação", disse. "você tem esse hábito, já está bem conhecido por ser um mentiroso contumaz. É uma pena que você traga esse tipo de colocação aqui num debate tão sério", disse o prefeito.

Candidato do PRTB se refere à investigação da PF de desvio de dinheiro público relacionado a organizações sociais e creches que prestam serviço à Prefeitura de São Paulo. Em julho, 117 pessoas foram indiciadas por suspeita de participação no esquema. Nunes não está nessa lista, mas a PF pediu à Justiça a abertura de um inquérito específico.

Já prefeito cita condenação de Marçal por furto qualificado. Em 2010, empresário foi condenado por participar de uma quadrilha de fraudes bancárias em 2005. Em 2018, a pena prescreveu, e a Justiça extinguiu o caso.

*Participam desta cobertura: Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Laila Nery, Manuela Rached Pereira, Rafael Neves e Saulo Pereira Guimarães, do UOL, em São Paulo, e Caio Santana, em colaboração para o UOL