'Mentiroso contumaz', 'robô não vota': veja as frases do debate da Record

Com regras mais rígidas, o debate da Record para a Prefeitura de São Paulo, na noite deste sábado (28), foi menos tenso e agressivo do que os anteriores. Não faltaram, porém, ataques entre os candidatos.

Lembranças da cadeirada

Olha, melhor respeitar a democracia do que apanhar. Esse foi um dos ensinamentos maiores dessa campanha. Acho que foi cumprida nossa palavra de respeitar a democracia aqui. José Luiz Datena (PSDB)

Dá uma chance para alguém que já venceu na vida em vários aspectos, alguém que é resistente, alguém que realmente aguenta pancada. Alguém que não reage quando alguém te agride. Pablo Marçal (PRTB)

'Mentiroso contumaz'

Existe, em curso, uma investigação da Polícia Federal em relação ao desvio de merenda [...]. Existem pagamentos no seu nome, no nome de familiar, e eu queria que você desse uma explicação. Marçal

Quem foi preso foi você. A minha vida é limpa e continuará limpa para sempre. Eu nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação. Você tem esse hábito, já está bem conhecido por ser um mentiroso contumaz. É uma pena que você traga esse tipo de colocação aqui num debate tão sério. Ricardo Nunes (MDB)

'Gabinete embaixo da mesa'

Um bom prefeito é aquele que está do lado da população na hora que ela mais precisa. Aquele que está junto com você na hora do aperto, não só quem aparece em tempo de eleição. Infelizmente não foi isso que a gente viu nos último três anos na cidade. Ricardo Nunes era prefeito, ficava no gabinete embaixo da mesa. Só no tempo de eleição resolveu aparecer. Guilherme Boulos (PSOL)

Deputado, você ficou lá em Brasília só para liberar o [André] Janones da rachadinha, que depois acabou sendo indiciado pela Polícia Federal. Aquela passada de pano que você fez para ele não resolveu. Nunes

'Robô não vota'

É muito importante que a gente tenha respeito com as pessoas que estão acompanhando esse debate. Porque robô, graças ao bom Deus, não vota, mas gente de carne e osso, gente que sabe quão difícil é você chegar no posto e ficar a madrugada toda pra chegar a tua vez e falar 'volte amanhã que acabou a senha'. Quão difícil é depender do transporte público nessa cidade. Tabata Amaral (PSB)

Marina x Tabata

É muito importante a gente mostrar quem é quem também nesse debate. Tabata, eu acho que é muito importante que a gente vença na vida, mas não é bom que a gente faça isso passando por cima de outras pessoas. Nesta semana, saiu uma reportagem importante no UOL dizendo que você plagiou alguns desses projetos que você tanto diz que fez. Então, por exemplo, tem um deputado que fez uma denúncia de que você plagiou, copiou o projeto dele de dar bolsa para o ensino médio. Marina Helena (Novo)

Marina, a única forma que ela encontra para 'se' aparecer é trazer mentira uma atrás da outra. Quem tiver alguma dúvida, pesquise. Pé de meia. Eu tenho muita alegria de ter escrito esse projeto. Vejam qual é o nome que aparece como autora principal. Tabata

'Encontro íntimo na urna'

Quero te pedir algo: tenha um encontro íntimo comigo nessa urna. Marçal

