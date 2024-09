Em debate, prefeito de João Pessoa diz que prisão de esposa foi 'política'

O prefeito de João Pessoa (PB), Cícero Lucena (PP), saiu em defesa da esposa, Lauremília Lucena, durante debate entre os candidatos à Prefeitura da capital paraibana realizado pela TV Correio. A primeira-dama foi presa neste sábado (28), durante uma operação da Polícia Federal.

O que aconteceu

Lucena afirmou que a prisão de Lauremilia foi "política". O candidato à reeleição respondia uma pergunta feita por Ruy Carneiro (Podemos), que usou seu tempo para ler a decisão da juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho, que decretou a prisão da primeira-dama. Carneiro também citou os diálogos revelados pelo UOL que mostram ligação de Janine Lucena, filha de Cícero, com lideranças da facção Okaida.

Hoje pela manhã, eu fui surpreendido às 5 horas da manhã de um sábado, na minha casa, ao lado da minha mulher e de três netos que estavam na minha casa, para ser feita uma busca e apreensão. Eu quero dizer que eu estranhei muito essa operação, até porque o senhor Ruy Carneiro, juntamente com um aliado de Luciano Cartaxo [candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT] e os seus candidatos a vereador, vêm alardeando isso há mais de quatro meses, que iria acontecer.

Cícero Lucena (PP)

"Eu fui mais uma vez vítima desse processo", alega Lucena. Para ele, a prisão às vésperas das eleições é injustificada. "Porque não esperou para depois? Por acaso encontrou alguma metralhadora? Encontrou dinheiro? Encontrou alguma arma? Algum documento? Não", questionou o candidato.

É meramente uma operação política, que com certeza o senhor e seus apadrinhados sabiam dela, porque vêm tratando dela há quatro meses. Pessoas que eu, em procissão, encontrei [disseram] que o Ruy foi pedir voto a elas e [quando] disseram que votavam em mim, Ruy disse: 'Eles vai [sic] perder, porque vai vir uma operação' , acusa Lucena.

Lucena defendeu a esposa e disse que Deus vai castigar os opositores. "Não faça isso com uma mulher honrada, religiosa, caridosa como Lauremilia. Isso é desumano. Vocês vão pagar um preço que quem vai castigar vocês é Deus por essa maldade, por essa infelicidade", disse o atual prefeito.

Entenda o caso

Lauremília foi alvo de mandado de prisão preventiva em operação que apura suspeita de aliciamento violento de eleitores. Seu marido, o prefeito Cícero Lucena (PP), é candidato à reeleição em João Pessoa.

A prisão da primeira-dama faz parte da 3ª Fase da Operação Território Livre. A Polícia Federal cumpre dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão após decisão da Justiça Eleitoral.

Lauremília é suspeita, segundo a PF, de indicações para cargo na prefeitura em troca facilidade de acesso a comunidades da capital. De acordo com a investigação, a primeira-dama tinha contatos com pessoas ligadas ao crime organizado e que possuem controle de bairros periféricos de João Pessoa.

Tereza Cristina Barbosa Albuquerque, secretária de Lauremília, também foi presa. Há ainda outros dois mandados de busca e apreensão.