Kamala defenderá medidas mais rígidas para concessão de asilo e controle na fronteira, diz campanha

Por Trevor Hunnicutt

DOUGLAS, Arizona (Reuters) - A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, defenderá nesta sexta-feira, quando discursar no Estado do Arizona, maiores restrições na concessão de asilos na fronteira norte-americana com o México, afirmou um integrante da sua equipe de campanha.

Kamala defenderá uma mudança na atual proibição de asilos na fronteira, estendendo a medida, revelou o membro da campanha.

A vice-presidente enfrentará o ex-mandatário e candidato republicano, Donald Trump, no dia 5 de novembro. A imigração é uma das maiores preocupações dos eleitores, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos.

Trump criticou Kamala por causa do número recorde de imigrantes pegos cruzando a fronteira nos últimos anos. A candidata culpou o adversário por ter incentivado que parlamentares republicanos rejeitassem uma lei do Senado que tinha como objetivo aumentar a segurança na fronteira.

Biden emitiu em junho uma ampla proibição de asilo a imigrantes que cruzarem ilegalmente a fronteira. Eles seriam rapidamente deportados para o México quando a média diária de detenções na região ultrapassar 2.500 por mais de uma semana.

A proibição entrou em vigor imediatamente e permanecerá vigente até que a média diária de prisões fique abaixo de 1.500 durante uma semana, seguida por um período de observação de duas semanas.

Kamala deve propor uma mudança na política, para que o limite inferior de 1.500 seja reduzido.

A candidata vai detalhar as propostas em um discurso na cidade fronteiriça de Douglas, no Arizona.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt; reportagem adicional de Ted Hesson em Washington)