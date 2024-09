Falha permite 'invadir' e controlar remotamente milhões de carros da Kia

Um grupo de pesquisadores provou que é possível acessar remotamente veículos da montadora Kia explorando uma falha em um portal da internet da fabricante. Através desta falha, é possível reatribuir o controle dos recursos conectados à internet da maioria dos veículos da Kia, segundo a publicação Wired.

O que aconteceu

Pesquisadores de segurança independentes exploraram uma vulnerabilidade para criar seu próprio aplicativo para enviar comandos remotos para modelos da Kia.

Desta maneira foi possível escanear virtualmente as placas de veículos da Kia conectados à internet, conseguir rastrear a localização do carro, destrancá-lo, buzinar e até mesmo ligar a ignição. Porém, não há a possibilidade de acionar freios, acelerar e virar o veículo.

No entanto, mesmo que não permita o roubo direto do veículo, as falhas podem criar oportunidades para o roubo do conteúdo de um carro, assédio a motoristas e passageiros e outras preocupações com privacidade e segurança.

A Kia foi avisada pelos pesquisadores, e corrigiu os problemas em seus sistemas em junho segundo comunicado oficial. No entanto, o problema está longe de ser o último da indústria, com o grupo dizendo que vulnerabilidades também estão presentes em modelos de Acura, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Toyota e mais.

