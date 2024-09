Anéis olímpicos da Torre Eiffel são removidos e estrutura mais leve deverá substituí-los

Por volta das 2h50 da madrugada de Paris (21h50 horário de Brasília) desta sexta-feira (27), a Dama de Ferro recebeu uma equipe de profissionais e dois enormes guindastes para a remoção da estrutura dos cinco anéis olímpicos coloridos - com 29 metros de comprimento, 15 metros de altura e 30 toneladas - que ocupavam um lugar de destaque entre o primeiro e o segundo andar da famosa torre francesa.

Segundo o site do jornal Le Figaro a cidade de Paris, proprietária da Torre Eiffel, e o Comitê Olímpico Internacional (COI), proprietário do logotipo de cinco arcos, disseram que estão trabalhando na construção de novos anéis, mais leves e permanentes, enquanto os antigos serão derretidos.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, quer que o símbolo do olimpismo permaneça no marco da capital até os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Mas a estrutura de 30 toneladas fabricada pela siderúrgica Arcelor Mittal não foi projetada para resistir às condições climáticas do inverno e por isso serão substituídos em data ainda não definida. Os anéis olímpicos que estavam pendurados na Torre Eiffel desde junho deste ano.

Enquanto a instalação dos novos anéis é aguardada, foram pendurados anéis menores na ponte d'Iéna, em frente à Dama de Ferro, para "dar continuidade" ao sentimento olímpico, de acordo com a prefeitura.

Última lembrança de um verão olímpico

O jornal Le Parisien também acompanhou a operação durante toda a noite e marcou que "depois de 110 dias pendurados na Torre Eiffel, os anéis olímpicos, a verdadeira imagem dos Jogos, deixaram a Dama de Ferro".

A operação de retirada durou cerca de 20 minutos e a reportagem destacou o desapontamento de muitos parisienses nostálgicos, que assistiram aos trabalhos de remoção da estrutura: "Era lindo, um símbolo", alguns relataram. "Não os derrubem, eles trarão de volta os turistas", implorava Diaw, um vendedor ambulante que acompanhou a operação de desmontagem no local.

Os anéis não estavam adaptados às condições de inverno e começaram a se mover, segundo o periódico. O inverno do hemisfério norte se aproxima e as temperaturas caem aos poucos.

Nathan, um estudante de administração de 19 anos, relatou ao Le Parisien emocionado: "Pareceu-me estranho porque pensei que iríamos ficar com os anéis até 2025, para terminar este ano mantendo um rastro dos Jogos Olímpicos. É a última lembrança deste verão que está indo embora", lamentou.

"Os anéis eram lindos, um verdadeiro símbolo. Tê-los na Torre Eiffel foi como lembrar que tudo acabou sem virar a página. Mas Paris não se trata apenas dos Jogos Olímpicos", conclui uma turista no local.