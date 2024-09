Petrobras vai "garimpar" gás e reabrir poço em Roncador com potencial para 1,7 mi m³/dia

Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras quer reabrir em 2025 um poço no campo de Roncador, na Bacia de Campos, com potencial para produzir 1,7 milhão de metros cúbicos de gás natural por dia, em meio a esforços da companhia para aumentar a oferta do insumo e contribuir com redução de preços, afirmou a presidente Magda Chambriard, nesta quinta-feira.

A iniciativa, segundo a executiva, faz parte de um amplo esforço da companhia que busca ampliar a oferta de gás natural nacional, atendendo a uma demanda do governo.

Segundo a executiva, nos últimos anos a companhia elevou progressivamente os volumes de reinjeção de gás natural em poços marítimos como forma de impulsionar a produção de petróleo e, com isso, a rentabilidade dos ativos que têm produção de gás associada.

"Quem é o campo de Roncador? É um campo de óleo, ninguém tem dúvida nenhuma, e esse campo tem um único poço fechado, que nós identificamos, que pode produzir sozinho 1,7 milhão de metros cúbicos por dia de gás", disse Chambriard, a jornalistas, nos bastidores do congresso de óleo e gás ROG.e.

A título de comparação, o volume previsto colocaria hoje o poço de Roncador como o décimo segundo maior produtor de gás do país, segundo os dados mais recentes da ANP. E representaria pouco mais de 1% da produção total do país, de 151,3 milhões de metros cúbicos por dia, conforme dados de julho.

Para a presidente da Petrobras, o poço provavelmente entrará em operação no ano que vem. "Nós vamos buscar e garimpar poços de gás", adicionou.

Questionada se a Petrobras poderá adotar subsídios para reduzir o preço do gás, Chambriard negou.

Segundo ela, o gás é uma commodity que segue parâmetros, mas que tem um componente regional "muito forte", e a companhia vai buscar ganhar na escala, ampliando a oferta do insumo, o que poderá contribuir com redução das cotações.

"Quando a gente fala em gás, em baixar o preço de gás, a gente está falando também de uma questão que tem a ver com a lei da oferta e da procura. Mais gás, menor preço", afirmou.

"O que eu penso no gás no curto prazo é botar mais gás, é nos esforçar para botar mais gás no menor prazo possível na costa", afirmou.

(Por Marta Nogueira, Rodrigo Viga Gaier e Fábio Teixeira)