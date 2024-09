Micron eleva ações de chips após demanda por IA impulsionar previsão de receita

Por Arsheeya Bajwa

(Reuters) - A Micron Technology subia mais de 17% nesta quinta-feira, liderando os ganhos das ações de chips, depois que sua forte previsão de receita sinalizou uma demanda robusta por semicondutores usados para alimentar a tecnologia de inteligência artificial generativa.

A empresa, cujos chips de memória de alta largura de banda (HBM, na sigla em inglês) são usados nos processadores de IA da Nvidia, deve acrescentar mais de 17,5 bilhões de dólares ao seu valor de mercado.

A forte demanda por chips HBM tem ajudado a Micron a compensar o acúmulo de estoques em outras áreas, como o mercado de computadores pessoais.

A empresa apresentou seu melhor crescimento trimestral de receita em uma década no quarto trimestre fiscal, encerrado em 29 de agosto, e sua previsão para o trimestre atual foi amplamente superior às estimativas de Wall Street.

O anúncio também elevava as ações da Nvidia e da Broadcom em mais de 2%. Outras empresas de chips, incluindo a AMD e a Intel, subiam até 3%.

"A empresa se beneficia de um amplo e forte ciclo de alta na demanda de chips de memória, auxiliada pela demanda relacionada à IA", disseram analistas da Morningstar em uma nota.

Os fortes preços dos chips HBM devem apoiar as margens brutas da Micron, que foram anteriormente pressionadas por um aumento custoso de sua capacidade de fabricação de HBM.

A empresa disse que espera uma margem bruta ajustada de cerca de 39,5% para o primeiro trimestre fiscal, encerrado em novembro, em comparação com as estimativas de 37,7%.

A Micron registrou uma margem bruta ajustada de 36,5% no quarto trimestre, um grande salto em relação aos 9,1% negativos do mesmo período do ano anterior.