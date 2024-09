Já decorou? 42% dos eleitores em SP não sabem o número de seus candidatos

Do UOL, em São Paulo

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (26) apontou que 42% dos eleitores não sabem o número de seus candidatos em São Paulo.

O que entrevistados responderam

42% não sabem o número de seus candidatos (ante 48% na semana passada). 10% erraram o número (eram 11%) e 48% sabem o número dos seus candidatos

Eleitores de Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) sabem mais o número deles.

Entre os eleitores do candidato do PSOL, 61% acertaram o número, 31% não sabem e 8% erram —a margem de erro nesse grupo é de 5 pontos.

Para o candidato do PRTB, há também 61% de acertos, 32% de desconhecimento e 6% de erro, sendo a margem de erro de 5 pontos.

Quem os paulistanos pensam que será eleito em SP?

Candidatos à Prefeitura de São Paulo em debate do Flow, da esquerda para a direita: Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, José Luiz Datena, Tabata Amaral, Pablo Marçal e Marina Helena Imagem: Reprodução

41% acreditam que Ricardo Nunes (MDB) vai ganhar a eleição deste ano. A pergunta sobre quem o entrevistado acha que vai vencer é diferente da pergunta "em quem você irá votar".

22% acreditam que Guilherme Boulos (PSOL) vai ganhar. Outros 20% respondem que Pablo Marçal (PRTB) será o vencedor.

Cenário de estabilidade

Ricardo Nunes (MDB), com 27%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, lideram a disputa pela prefeitura. Pablo Marçal (PRTB) segue em terceiro lugar, com 21%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na semana passada, Nunes tinha os mesmos 27%, Boulos tinha 26% (agora oscilou um ponto para baixo) e Marçal, 19% (agora oscilou dois para cima). A margem daquele levantamento era de três pontos, para mais ou para menos.

Declaram voto branco ou nulo 6%, e não responderam 3%, exatamente como na pesquisa da semana passada. O Datafolha entrevistou 1.610 eleitores paulistanos de terça-feira (24) até esta quinta (26). Encomendado pela Folha, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-06090/2024.