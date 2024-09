Potente e compacto, ventilador com 6 pás está por R$ 110; veja avaliações

Para enfrentar a onda de calor que atinge o país, uma das alternativas mais populares são os ventiladores. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo que está com preço bastante interessante.

Trata-se do ventilador Super Power, da Mondial, que tem boa potência e é um dos mais vendidos do mercado. Possui duas variações de tamanho: 40 cm e 30 cm, mantendo as seis pás em ambos. Veja a seguir o que o fabricante diz sobre o produto e algumas avaliações de compradores.

O que diz a Mondial sobre esse ventilador?

Promete baixo nível de ruído

Com Sistema Oscilante Contínuo, tem maior distribuição de ar, ampliando o raio de alcance do vento

Possui três níveis de ventilação

Tem inclinação vertical regulável, fazendo com que o fluxo de ar fique em diferentes direções

Por ter grade desmontável, o modelo é fácil de limpar

Conta com alça para transporte

Possui porta-fio embutido

São três opções de cor: preto/prata, preto/azul-petróleo e branco/azul

Duas voltagens: 110 V ou 220 V

O que diz quem comprou?

O ventilador Super Power tem uma boa nota na Amazon, com 4,6 (do total de cinco estrelas), e mais de 19 mil avaliações. Veja a seguir alguns comentários de consumidores que compraram o produto.

Valeu a pena ter escolhido esse modelo, preferi o simples, custo-benefício e qualidade boa. Entregou no mesmo dia do prazo de uma semana, foi super-rápido. Ventila bem e é forte, fácil de montar e desmontar quando for limpar. Obs.: quando minha mãe estava na minha casa, disse que tem ruídos baixos e não é tão barulhento. Camilla Calife

Fiquei surpreso com a velocidade da ventilação. Realmente é um excelente produto. Estou satisfeito com a qualidade oferecida, além da rapidez na entrega. Elcio de Almeida Leite

O ventilador em questão é ótimo, venta bem, não tem ruído. Adorei o produto e o custo e ótimo. Charles Glauco

Produto maravilhoso, com vento excelente. Recomendo. A entrega foi rápida. Pedi na sexta-feira a noite e chegou no domingo de manhã. Priscila

Pontos de atenção

Por outro lado, o modelo de 40 cm desse ventilador da Mondial é criticado principalmente por ser barulhento e por gerar um vento forte demais. Já o modelo de 30 cm é alvo de reclamações por conta da fragilidade do material.

O ventilador é fácil de montar e ventila bastante, porém faz muito barulho e não tem muita eficiência energética. Para o preço que se paga é OK, mas existem melhores opções pagando mais. Gustavo

O ventilador é bem forte, mas forte mesmo. Mesmo na velocidade mais baixa, venta muito. Para quem precisa de muito vento, é bom, mas para dormir com ele ligado não serve, pois, além de muito vento, ele faz muito barulho. A qualidade de construção é boa para o preço, porém os encaixes são muito justos. Foi muito difícil encaixar a grade traseira no motor. Precisei fazer muito esforço para as presilhas travarem. O lado positivo de encaixes muito justos é que não fica nada batendo durante o funcionamento. Padeiro

Ventilador compacto, bonito esteticamente, bem potente para o tamanho com 6 pás, ruído moderado, porém ainda confortável, é muito econômico e o motor não esquenta. Muito fácil de montar e desmontar para limpeza e manutenção. Também pode ser instalado na parede, pois possui suporte na base. No geral, é extremamente frágil (fabricado no Paraguai, é sério). O material da base é um plástico incrivelmente fino e fraco, vai se quebrar ao menor impacto. Seja muito cuidadoso, não derrube, esbarre transporte de lugar ou desmonte com muita frequência .Mario Neto

Material muito fraco, caiu e quebrou toda a grade, no primeiro dia de uso. Rosa

