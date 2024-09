Emília Corrêa (PL) lidera em Aracaju com 32%, diz Real Time Big Data

Do UOL, em São Paulo

Apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Emília Corrêa (PL) lidera a corrida pela Prefeitura de Aracaju, com 32% das intenções de voto, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (25).

O que aconteceu

Em pesquisa divulgada em 7 de agosto, ainda na pré-campanha, Emília tinha 26%. A variação, portanto, está acima da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Yandra Barreto, candidata do União Brasil, aparece em seguida, com 19%. Luiz Roberto (PDT) e Delegada Danielle (MDB) estão empatados, com 13%.

Veja os números da Real Time para Aracaju:

Emília Corrêa (PL): 32%

32% Yandra Barreto (União): 19%

19% Luiz Roberto (PDT): 13%

13% Delegada Danielle (MDB): 13%

13% Candisse Carvalho (PT): 5%

5% Niully Campos (PSOL): 1%

1% Zé Paulo (Novo): 0%

0% Felipe Vilanova de Góis Andrade (PCO): 0%

0% Nulo/Branco: 9%

9% Não sabe/Não respondeu: 8%

Simulação de 2º turno

Emília vence em qualquer cenário em eventual segundo turno, de acordo com a pesquisa. Sua maior vantagem é na disputa contra o candidato do PDT.

Emília Corrêa (PL) 43% x 31% Yandra (União)

43% x 31% Emília Corrêa (PL) 43% x 30% Delegada Danielle (MDB)

43% x 30% Emília Corrêa (PL) 45% x 28% Luiz Roberto (PDT)

Metodologia

A Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores nos dias 23 e 24 de setembro. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado junto à Justiça Eleitoral sob protocolo SE - 06820/2024.