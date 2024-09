São Paulo deve bater temperatura mais alta do ano pelo segundo dia seguido

Do UOL, em São Paulo

São Paulo deve registrar a temperatura mais alta do ano na nova onda de calor que acomete o sudeste do país.

O que aconteceu

A previsão na capital paulista é de 36 ºC nesta quarta-feira (25). A temperatura deve superar os 35,4 ºC da terça-feira (24), segundo a previsão do Climatempo.

No interior paulista, as temperaturas ultrapassaram os 40 ºC. Segundo o Inmet, Valparaíso teve 41,3 ºC nessa terça.

Esta é a sétima onda de calor do ano, segundo o Climatempo. Calor é gerado por uma massa de ar seco, que deve garantir predomínio de sol forte com temperatura elevada.

Baixa umidade do ar. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, os índices de umidade do ar devem ficar abaixo dos 30%. Os exercícios ao ar livre são desaconselhados entre as 11 e 17h.

Máximas devem diminuir na sexta-feira (27). Segundo o CGE, a propagação de uma fraca frente fria deve aumentar as nuvens e trazer vento, com potencial de chuva entre o fim da tarde e o começo da noite. Os termômetros devem variar entre 18ºC e 31ºC.