Laura Pausini surpreende e canta novo single em ônibus na Itália

MILÃO, 25 SET (ANSA) - A cantora italiana Laura Pausini apresentou na última terça-feira (24), em um ônibus de turismo com vista panorâmica, no centro de Milão, seu novo single "Ciao", cujo lançamento oficial está previsto para o próximo dia 27 de setembro.

Desafiando as temperaturas frescas de uma noite de outono no hemisfério Norte, a artista apareceu de surpresa para divulgar, de forma original, sua nova música de trabalho.

Segundo Pausini, esta é "uma canção inédita" que ela "não tinha intenção de escrever" e que, de fato, fecha o projeto do álbum 'Anime Parallele' ("Almas Paralelas", em português"), lançado em outubro passado.

"Ciao" é sobre a capacidade de "deixar ir com paz de espírito as pessoas que decepcionaram você ou com quem você terminou um relacionamento".

"Não é uma coisa simples, pelo menos para mim. Geralmente, quando uma história (de amor, amizade ou trabalho) termina é mais fácil discutir, achar o defeito e cancelar o outro. Não desta vez. Podem aprender a deixar ir e viver a própria vida, respeitando um ao outro", explicou.

Neste caso específico, Pausini referia-se a uma amiga, Rosaria, que primeiro foi fã, depois uma importante colaboradora. "Mas quando a levei para Roma, ela não estava mais lá. Nosso relacionamento havia mudado e demoramos para entender isso", contou.

A italiana enfatizou ainda que esta é uma fase em que se sente "mais madura" e "ela sempre continuará sendo uma parte importante" da sua vida.

"Também podemos voltar atrás. Nem sempre acredito em mim mesma, mas hoje estou feliz, contente e serena. Esta parte de mim é uma descoberta", acrescentou, relacionando a nova música com sua vida pessoal.

Nos últimos dias, Pausini já havia anunciado nas redes sociais o lançamento de "Ciao", cuja versão em espanhol será "Chao". Nas publicações, ela surpreendeu ao aparecer com um novo visual: totalmente loira.

"Decidi ficar loira porque simboliza uma forte mudança para mim.

Também escolhi o vestido branco com asas porque simboliza o desejo de liberdade. Eu sempre tentei fazer meus vídeos contarem em detalhes o que estou cantando e dessa vez vocês vão me encontrar assim", disse a artista de 50 anos sobre o clipe.

