Calorão pede mais água, mas você está lavando sua garrafinha direito?

Com a temperatura lá em cima e a umidade do ar caindo, a recomendação é caprichar na hidratação do corpo: beber cerca de dois a três litros de água por dia.

Uma boa tática para bater essa meta é sempre ter uma garrafinha na bolsa, na mochila ou na mesa do trabalho. Mas, embora você só coloque água no recipiente, não descuide da higienização:

A garrafa precisa ser higienizada todos os dias para evitar a proliferação de micro-organismos nocivos e indesejáveis.

O ideal é não deixar a água armazenada por mais de três horas.

Se encher o vasilhame com outro tipo de líquido, a limpeza deve ser feita assim que você terminar de usá-lo.

Como higienizar

Lave bem com água e sabão. Depois, deixe a garrafinha de molho por pelo menos 15 minutos em uma solução com hipoclorito, na proporção de uma colher (sopa) para um litro de água.

Se a garrafinha não é nova e já apresenta algumas pequenas rachaduras ou sinais de desgaste, o ideal é que seja substituída. Essas fissuras se tornam morada para bactérias e fungos.

A alta concentração de micro-organismos pode causar mal-estar, náusea, indisposição, dor de garganta e, se seu sistema imunológico não estiver forte o suficiente, pode levar a problemas mais graves, como intoxicação alimentar ou infecção pulmonar.