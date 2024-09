Blinken diz que EUA e aliados trabalham para evitar guerra total no Líbano

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse nesta quarta-feira que o risco de escalada no Oriente Médio é "agudo" e que os EUA e seus aliados estão trabalhando incansavelmente para evitar uma guerra total entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah.

"Nós nos encontramos em um momento de alta tensão", disse Blinken no início de uma reunião com autoridades do Conselho de Cooperação do Golfo, em Nova York.

"O risco de escalada na região é agudo... A melhor resposta é a diplomacia, e nossos esforços coordenados são vitais para evitar uma escalada ainda maior", acrescentou.

Uma autoridade do Departamento de Estado disse na segunda-feira que os EUA e seus aliados estão explorando ideias concretas esta semana à margem da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), um evento que reúne dezenas de chefes de Estado e autoridades.

Israel ampliou seus ataques aéreos no Líbano nesta quarta-feira e abateu um míssil que o Hezbollah disse ter disparado contra a sede do serviço de espionagem Mossad, perto de Tel Aviv, escalando o conflito entre os dois inimigos.

As hostilidades ocorrem paralelamente à guerra de Israel em Gaza contra o Hamas e têm se intensificado, com o número de mortos no Líbano aumentando e milhares de pessoas fugindo de suas casas.

Washington também vem pressionando há meses para conseguir um acordo de cessar-fogo em Gaza que liberte reféns, mas o sucesso tem se mostrado difícil. Autoridades norte-americanas dizem que o acordo também ajudaria a acalmar as tensões entre Hezbollah e Israel.

"Cada um de nós deve continuar pressionando todas as partes para que tomem as decisões necessárias para concluir esse acordo. Ele continua sendo, novamente, a melhor maneira de levar os reféns para casa, aliviar as pessoas e também pode nos ajudar a reduzir as tensões em outras frentes", disse Blinken.

(Por Humeyra Pamuk)