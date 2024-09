Deputado apresenta projeto para proibir uso do Bolsa Família em apostas

Do UOL, em Brasília

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) apresentou um projeto que proíbe o uso de cartões de crédito e contas bancárias do Bolsa Família em apostas online.

O que aconteceu

O Banco Central divulgou que 5 milhões de pessoas usaram recursos recebidos do programa para fazer apostas. O número se refere somente aos beneficiados que fizeram depósitos nas bets no mês de agosto.

As pessoas que recebem Bolsa Família apostaram R$ 3 bilhões no mês passado. O valor significa 21% do total de R$ 14,1 pagos pelo governo federal a pessoas carentes.

O deputado justificou que as bets criaram uma legião de viciados. Reginaldo Lopes ressaltou que uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que 30% dos apostadores usaram dinheiro destinado a compromissos importantes para jogar.

O parlamentar argumentou ainda que as bets estão causando doenças mentais e onerando o SUS. As famílias de baixa renda são as que mais fazem apostas online de acordo com o Banco Central.

As bets são mais populares que os investimentos no Brasil. Dados da Associação Brasileira das Entidades de Mercado revelam que 14% da população (cerca de 22 milhões de pessoas) fez ao menos uma aposta online em 2023. O único investimento "maior" que as bets é a poupança (25%).

Tramitação depende de negociações e apoio político. O deputado petista precisará convencer o presidente da Câmara, Arthur Lira, a dar seguimento para a proposta.

Apoio de Haddad e banqueiros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) já se manifestaram favoráveis a restrição do uso de cartão de crédito e mais critérios para apostas.

Diante de tantos argumentos que demonstram os efeitos negativos dos jogos de azar, é imperativo que se proíba a utilização do cartão de crédito e do uso das contas do bolsa família,

Deputado Reginaldo Lopes