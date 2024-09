Pai preso por matar filho envenenado com chumbinho vai a júri popular em AL

O pai preso por matar o filho 4 anos envenenado para se vingar da mãe do menino, sua ex-companheira, será julgado em um júri popular.

O que aconteceu

Ainda não há, porém, data para que Matheus Soares seja julgado pelo Tribunal do Júri. Na decisão, assinada pelo juiz Kleber Borba, ficou determinado que deverá ser realizado sorteio para decidir em qual vara criminal do estado o júri será realizado e, só então, a data do julgamento será marcada e os jurados selecionados.

Matheus deve permanecer preso. A Justiça negou colocar em liberdade o pai, que está detido desde o assassinato de Anthony Levi Nascimento dos Santos, morto no dia 27 de maio de 2024, na véspera de seu aniversário de 5 anos.

Júri popular é previsto em crimes dolosos contra a vida. São casos de crimes como homicídio e infanticídio, entre outros, no qual o réu será julgado por um sete jurados que vão analisar as provas apresentadas pelo Ministério Público e decidir pela condenação ou absolvição.

Pai confessou o crime

Soares confessou o crime, segundo a polícia. O pai disse em depoimento que colocou veneno conhecido como chumbinho na alimentação da criança para se vingar da mãe dele, sua ex-companheira. Ele já tinha passagem pela polícia por violência doméstica e estava separado da mãe da criança havia seis meses.

Criança passou mal na escola, foi socorrida, mas não resistiu ao veneno e morreu. Imagens do circuito de segurança da escola em que Levy estudava, no bairro São Jorge, em Maceió, foram utilizadas pela polícia para entender o caso. Inicialmente, Matheus tentou culpar a escola, mas, após as imagens mostrarem o momento em que ele descartou o frasco com rodenticida, popularmente conhecido como chumbinho, numa lixeira da instituição de ensino.

À polícia, Matheus contou que comprou o veneno por R$ 13 em uma feira no bairro de Jacintinho, em Maceió. O veneno popularmente conhecido como chumbinho é de uso restrito em lavouras.

Um dia antes de ser preso, pai chorou ao falar da morte do filho em entrevista. Matheus falou com a TV Gazeta, afiliada da TV Globo em Alagoas, se emocionou e lamentou o óbito de Anthony.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Soares. O espaço segue aberto para manifestação.