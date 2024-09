Opep eleva previsões de demanda por petróleo no médio e longo prazos

Por Alex Lawler

LONDRES (Reuters) - A Opep elevou suas previsões para a demanda mundial de petróleo para o médio e longo prazos em um relatório de perspectiva anual, citando o crescimento liderado pela Índia, África e Oriente Médio e um aumento mais lento da mudança para veículos elétricos e combustíveis mais limpos.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em seu World Oil Outlook 2024 publicado nesta terça-feira, vê a demanda crescendo por um período mais longo do que outras avaliações feitas pela BP e a Agência Internacional de Energia, que veem o uso de petróleo atingindo o pico nesta década.

Um período mais longo de aumento do consumo seria um impulso para a Opep, cujos 12 membros dependem da renda do petróleo. Para apoiar sua visão, a organização afirmou que espera mais resistência a metas "ambiciosas" de energia limpa e citou planos de várias montadoras globais para reduzir as metas de eletrificação.

"Não há pico de demanda por petróleo no horizonte", escreveu o secretário-geral da Opep, Haitham Al Ghais, no prefácio do relatório que está sendo lançado no Brasil, um não membro da organização com o qual o grupo está buscando formar laços mais próximos.

"Ao longo do último ano, houve reconhecimento maior de que o mundo só pode introduzir novas fontes de energia em escala quando elas estiverem genuinamente prontas."

A Opep espera que a demanda mundial por petróleo atinja 118,9 milhões de barris por dia (bpd) até 2045, cerca de 2,9 milhões de bpd a mais do que o esperado no relatório do ano passado.

O relatório lançou sua previsão para 2050 e espera que a demanda atinja 120,1 milhões de bpd até lá.

Isso está muito acima de outras previsões da indústria para 2050. A BP projeta que o uso de petróleo atingirá o pico em 2025 e cairá para 75 milhões de bpd em 2050.

A Exxon Mobil espera que a demanda por petróleo permaneça acima de 100 milhões de bpd até 2050, semelhante ao nível atual.

A Opep vem pedindo mais investimentos na indústria do petróleo e disse que o setor precisa de 17,4 trilhões de dólares para serem gastos até 2050, em comparação com os 14 trilhões de dólares necessários até 2045 estimados no ano passado.

"Todos os formuladores de políticas e partes interessadas precisam trabalhar juntos para garantir um clima favorável ao investimento de longo prazo", escreveu Al Ghais.

DEMANDA DE MÉDIO PRAZO AUMENTOU

A Opep também elevou suas previsões de demanda de médio prazo, citando um cenário econômico mais forte do que no ano passado, à medida que a pressão inflacionária diminui e os bancos centrais começam a reduzir as taxas de juros.

A demanda mundial em 2028 atingirá 111 milhões de bpd, disse a Opep, e 112,3 milhões de bpd em 2029. O número de 2028 é 800.000 bpd acima da previsão do ano passado.

Em 2020, a Opep fez uma mudança quando a pandemia atingiu a demanda por petróleo, dizendo que o consumo se estabilizaria no final da década de 2030. O grupo começou a aumentar as previsões novamente à medida que o uso de petróleo se recuperou.

Em 2050, haverá 2,9 bilhões de veículos nas ruas e estradas, um aumento de 1,2 bilhão em relação a 2023, prevê a Opep. Apesar do crescimento dos veículos elétricos, os veículos movidos a motor de combustão representarão mais de 70% da frota global em 2050, disse o relatório.

"Os veículos elétricos estão preparados para uma fatia maior do mercado, mas ainda há obstáculos, como redes elétricas, capacidade de fabricação de baterias e acesso a minerais críticos", disse.

A Opep e seus aliados, conhecidos como Opep+, estão cortando o fornecimento para dar suporte ao mercado.

O relatório prevê que a fatia da Opep+ no mercado de petróleo aumentará de 49% em 2023 para 52% em 2050.

(Reportagem de Alex Lawler)