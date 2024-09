Israel está aberto a ideias para desescalar conflito no Líbano, diz enviado de Israel à ONU

Por Michelle Nichols e Humeyra Pamuk

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Israel está aberto a ideias para desescalar o conflito no Líbano, afirmou o embaixador israelense na ONU, Danny Danon, nesta terça-feira, um dia após os Estados Unidos dizerem que estavam explorando algumas "ideias concretas" com aliados e parceiros.

"Neste momento, há forças importantes tentando apresentar ideias e estamos abertos a isso", disse o embaixador a jornalistas. "Não estamos ansiosos para iniciar qualquer invasão terrestre em qualquer lugar... Preferimos uma solução diplomática."

Os ferozes combates desta semana entre Israel e o Hezbollah libanês, apoiado pelo Irã, aumentaram os temores de que quase um ano de conflito possa explodir e desestabilizar o Oriente Médio, onde uma guerra entre o Hamas e Israel já está ocorrendo em Gaza.

Israel disse que está mudando seu foco de Gaza para a fronteira norte, onde o Hezbollah tem disparado foguetes contra Israel em apoio ao Hamas, também apoiado pelo Irã.

O governo israelense priorizou a segurança de sua fronteira norte e permitiu o retorno de cerca de 70.000 residentes deslocados pelo conflito, enquanto o Hezbollah prometeu não recuar até que um cessar-fogo seja alcançado em Gaza.

Na segunda-feira, uma autoridade sênior do Departamento de Estado disse que os EUA estavam discutindo com aliados e parceiros algumas "ideias concretas" para encontrar uma saída que evite uma nova escalada nos combates e reduza as tensões.

Danon afirmou que Israel estava levando as ideias a sério.

"Ainda achamos que não é tarde demais para o governo libanês, para o povo libanês, pressionar o Hezbollah a parar com sua agressão. Se eles não dispararem foguetes contra Israel, poderemos trazer os residentes de volta às suas comunidades, e é isso", disse.

Questionado por jornalistas sobre o que eles estavam discutindo no momento, Danon disse: "Não posso entrar nesse assunto".

(Reportagem de Michelle Nichols e Humeyra Pamuk)