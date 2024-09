Ambientalistas interrompem apresentação do secretário-geral da Opep no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Manifestantes ligados a organizações ambientalistas interromperam nesta terça-feira a apresentação do secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Haitham Al Ghais, em evento do setor no Rio de Janeiro.

Com um cartaz com dizeres "Planejando Catástrofes Climáticas", uma ambientalista subiu ao palco onde Al Ghais apresentava o relatório de perspectivas de demanda por petróleo no mundo no médio e longo prazos.

Ela foi contida por seguranças e a apresentação do secretário-geral foi retomada rapidamente.

Quando os manifestantes entraram no auditório, a energia elétrica chegou a ser cortada, antes de ser restabelecida.

Os manifestantes também pediram uma "transição energética justa", enquanto o secretário-geral da Opep apresentava previsões de um aumento da demanda mundial de petróleo no médio e longo prazos.

A demanda mundial por petróleo em 2028 atingirá 111 milhões de barris ao dia, segundo previsão da Opep, e 112,3 milhões de bpd em 2029. O número de 2028 é 800.000 bpd acima da previsão do ano passado.

A Opep espera que a demanda mundial por petróleo atinja 118,9 milhões de barris por dia (bpd) até 2045, cerca de 2,9 milhões de bpd a mais do que o esperado no relatório do ano passado.

(Por Marta Nogueira, Rodrigo Viga Gaier e Fábio Teixeira; texto de Roberto Samora)