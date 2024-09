5 truques para ter dentes mais brancos de forma natural

Se você acha que o branco é a cor natural dos dentes humanos, saiba que não existe uma única cor padrão. A tonalidade varia muito.

Para além do branco natural - que não é 100% puro, nem o mais comum -, na lista de tons aparecem:

Amarelado

Acinzentado

Amarronzado

Esverdeado

Avermelhado

Os dentes dos adultos (permanentes) costumam ser mais escuros, quando comparados aos de crianças. Isso tem a ver com o fato de os dentes permanentes terem uma espessura maior de dentina (tecido responsável pela coloração do dente), o que faz com que sejam mais escuros, ou amarelados.

O tom reluzente de propaganda dental só é alcançado com tratamentos estéticos para clarear o esmalte (por meio de produtos químicos e laser), ou facetas/lentes dentárias.

Brancura nos dentes também não necessariamente tem a ver com boa saúde bucal. A pessoa pode ter um sorriso branco e junto desvio de mordida, mau hálito (halitose), inflamação ou retração de gengiva.

Motivos para tantas tonalidades

Imagem: iStock

Maus hábitos e higienização bucal incorreta ou insuficiente pode levar ao amarelamento dos dentes devido ao acúmulo de tártaro, que se estiver mais perto da gengiva pode fazer com que a dentição adquira cor puxada para o preto, por eventuais inflamações e hemorragias.

O consumo de tabaco também pode causar amarelamento, bem como os alimentos abaixo:

Café

Vinho

Suco de uva

Açaí

Molhos de tomate e shoyu

Refrigerante

Beterraba

Chá

Feijão preto

Já dentes de cor escura, especialmente acinzentada, podem ter relação com:

Restaurações de amálgama e metálicas e seu processo de corrosão com o tempo;

Tratamento endodôntico (canal). O dente escurece com a morte ou remoção de seu nervo;

Cáries não tratadas (escurecimento em manchas);

Traumas, mesmo sem haver fraturas (escurecimento mais homogêneo);

Antibióticos, como tetraciclina, indicada para tratar infecções, sobretudo na infância;

Anti-hipertensivos, anti-histamínicos e antipsicóticos também causam o mesmo problema;

Clorexidina 0,12%, presente em alguns enxaguatórios bucais para doenças gengivais;

Herança genética, que pode contribuir para dentes mais marrons, verdes e rosados;

Envelhecimento, somado a desgastes e exposição contínua a pigmentações extrínsecas.

Quer um sorriso branco natural?

Imagem: Reprodução/The Telegraph

Para melhorar a autoestima e transmitir a ideia de dentes mais bem cuidados, você pode recorrer a tratamentos estéticos, como os já citados (mas saiba que eles não são eternos, requerem orientação, indicação e manutenção de profissionais e nem sempre podem ser a solução para a causa do escurecimento dos seus dentes), ou adotar medidas simples, como:

Fazer a correta higienização da boca após a ingestão de alimentos, especialmente coloridos; Esperar entre 15 e 20 minutos após refeições para dar início à escovação, assim a acidez gerada na boca pelos alimentos é neutralizada pela saliva e o cálcio volta a se prender ao esmalte dental; Quando não for possível, pelo menos fazer bochechos com água para eliminar os resíduos; Cessar o consumo de tabaco e álcool, que também contribui para o escurecimento dental; Visitar com regularidade o dentista, que pode corrigir a tempo eventuais problemas bucais e indicar a você o melhor tratamento para garantir um sorriso saudável, equilibrado e bonito.

Bicarbonato de sódio, carvão e outros produtos caseiros não clareiam os dentes e podem prejudicar o esmalte, causando danos irreversíveis.

Além disso, não é recomendável fazer clareamento sem orientação de um especialista. É necessário levar em consideração o tempo de aplicação, verificar se vai ocorrer sensibilidade e a eficácia do produto de forma individual.

Fontes: Daniela Balthazar, cirurgiã dentista e especialista em implantodontia pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas); Daniela Yano, cirurgiã dentista pela Unesp (Universidade Estadual Paulista); e Marcos Moura, dentista de Maceió e membro da ABHA (Associação Brasileira de Halitose).

*Com informações de reportagem publicada em 16/08/2023