Marçal discute com moderador, é expulso de debate e causa briga em estúdio

O ex-coach Pablo Marcal (PRTB) foi expulso do debate do Flow nesta segunda (23) faltando 10 segundos em suas considerações finais após discutir com o moderador Carlos Tramontina.

O que aconteceu

Marçal discutiu com Tramontina após o moderador interrompê-lo. Nas suas considerações finais, o candidato do PRTB disse que, caso fosse eleito, iria prender o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e também chamou o adversário de "fraco". Na sequência, Carlos Tramontina deu a primeira advertência, interrompeu e cortou o microfone do ex-coach, que começou a discutir com o apresentador.

Ex-coach reclamou que Datena não foi interrompido quando foi advertido. "Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você me dá a advertência no final", disse Marçal a Tramontina, durante a discussão. O candidato do PSDB foi advertido mais cedo no debate quando chamou Marçal de "pioneiro do estelionato". Na ocasião, Tramontina esperou Datena terminar a fala para fazer a advertência.

Tramontina rebateu dizendo que Marçal havia "assinado regras". "O senhor assinou regras. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Eu peço a colaboração. Vamos retomar na boa", afirmou o moderador.

Quando teve a fala retomada, Marçal voltou a criticar Nunes e foi advertido pela segunda vez. O ex-coach disse novamente que iria prender o prefeito e, por isso, recebeu a segunda advertência de Tramontina.

Se o senhor falar de novo, o senhor será retirado. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade de que, se for fazer a mesma coisa, faça já para que o senhor possa sair. Não vá deixar para o último segundo. Carlos Tramontina, moderador do debate do Flow

Quando pôde falar novamente, Marçal ficou 15 segundos em silêncio e depois atacou Nunes novamente. Então, o candidato foi advertido pela terceira vez, e expulso por Tramontina. No momento da expulsão, Marçal ainda tinha 10 segundos de fala.

Sequência de expulsão teve correria e gritaria. No meio da confusão, o cinegrafista e sócio de Marçal, Nahuel Medina, deu um soco em Duda Lima, marqueteiro de Nunes. Pessoas presentes no estúdio disseram que Duda tentou cobrir a câmera do celular de Medina, que reagiu. Cinco viaturas foram até o local, e os envolvidos seguem para o 16º DP, na Vila Clementino, zona sul da capital.

* Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo