Sinner é convocado para defender Itália na Copa Davis

ROMA, 23 SET (ANSA) - O tenista Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, foi convocado nesta segunda-feira (23) para defender a Itália nas oitavas de final da Copa Davis, em Málaga, contra a Argentina.

O tirolês, que não participou da fase de grupos do torneio, em Bolonha, assumiu a vaga que estava preenchida por Matteo Berrettini.

Além de Sinner, o treinador e capitão da Azzurra, Filippo Volandri, chamou Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori.

"Este ano voltaremos a Málaga com o objetivo de homenagear, como sempre, a camisa azul da Itália e dar o nosso melhor pelo nosso país. Entre agora e novembro reunirei todos os elementos que me permitirão tomar as decisões finais, dependendo do estado físico e mental dos nossos jogadores", declarou Volandri.

Atual campeã da Copa Davis, a Itália avançou de fase como líder da chave A, que foi completada por Holanda, Bélgica e Brasil. Os próximos compromissos do torneio serão de 19 a 24 de novembro. (ANSA).

