Microfone sem fio de R$ 30 para celular funciona mesmo? Confira o review

Microfones sem fio de lapela são ótimos para quem precisa captar som de qualidade ao gravar conteúdos para redes sociais (o meu caso) ou para uso corporativo, como reuniões por videoconferência. Muitos modelos conseguem reduzir pequenos ruídos do ambiente e aumenta a clareza da voz.

Microfones mais profissionais fazem isso com competência. Mas, dependendo da sua necessidade e uso, nem será preciso investir tanto. Tenho usado e gostado de uma versão que pode ser encontrada por menos de R$ 40.

O que mais gostei

Simples de usar. Compatível com smartphones que possuem entrada USB-C. Caso seu celular não seja compatível com esse tipo de entrada, é só comprar um adaptador.

O processo de configuração é direto: basta conectar o receptor ao celular e ligar o microfone para que os dispositivos sejam conectados automaticamente, sem necessidade de aplicativos adicionais ou configurações complicadas. O funcionamento ocorre todo via Bluetooth.

Leve e sem fio. O formato leve e discreto do microfone permite fixá-lo facilmente à roupa. A ausência de fios permite ao usuário que ele se movimente com tranquilidade, auxiliando em gravações externas, entrevistas, apresentações e videoconferências.

Qualidade de áudio melhor do que a do microfone interno do celular. Ele conseuge minimizar interferências externas, como o som do vento e o ruído de fundo quando usado mais próximo da boca. Fiz diversas filmagens com bastante vento no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e o som saiu bom, sem ruídos ou problemas.

Alcance do sinal. Opera dentro de um raio de até 20 metros em áreas sem obstruções, oferecendo flexibilidade para o usuário se movimentar sem perder qualidade de áudio, segundo a marca.

Não testei em um perímetro muito longe, mas mesmo estando a muitos metros de distância, houve uma boa captação. É importante considerar que a presença de obstáculos físicos, como paredes e objetos metálicos, pode interferir na transmissão do sinal, reduzindo o alcance.

Estabilidade do som. Uma das vantagens desse modelo é a tecnologia de transmissão de sinal digital, que proporciona estabilidade na conexão sem fio. Essa característica reduz significativamente a possibilidade de falhas na captação do áudio, algo comum em modelos de microfones com tecnologia analógica.

Duração da bateria. A bateria interna recarregável tem duração média de até cinco horas de uso contínuo, suficiente para a maioria das gravações diárias que faço para as minhas redes sociais (sou especializada produção de conteúdo sobre turismo). A recarga é feita via cabo USB-C, o que permite utilizá-lo enquanto o dispositivo é carregado.

Portabilidade. Ele é bem pequenininho e leve, cabe, literalmente, na palma da mão. É uma grande vantagem, principalmente para pessoas que gravam em diferentes locais e precisam de um equipamento que caiba na mochila ou na bolsa sem ocupar muito espaço. O produto inclui um estojo de transporte.

Microfone de lapela cabe na palma da mão Imagem: Priscila Carvalho

Pontos de atenção

Captação de áudio é melhor quando seguramos o microfone na mão. O som pode sair um pouco mais baixo quando preso à roupa, o que é ruim, já que é um tipo de microfone que devia funcionar bem nos dois formatos.

Captação de barulho muito alto. Sons muito altos, como britadeiras, buzinas e outros, podem não ser tão bem abafados com ele. Se você busca um para essa finalidade, sugiro investir em um modelo mais profissional, que possui tecnologias mais avançadas para isso.

Uso em iPhone. Para usuários de iOS com entrada lightning, o microfone testado exigiu o uso de adaptador USB-C. Segundo o fabricante, isso pode comprometer a qualidade do sinal e a praticidade oferecida pelo produto. O ideal é investir num modelo que encaixe direto na entrada de recarga do seu telefone. Existem modelos vendidos para as duas opções: USB-C e outra para lightning.

O que mudou para mim

Um dos principais pontos foi a qualidade e melhora no áudio durante a gravação dos meus vídeos . Antigamente, até dentro de casa com pouco barulho, era preciso empostar a voz para o celular captar melhor o som.

Agora posso usá-lo onde eu quiser, já que não ocupa espaço na bolsa, na mochila ou na mala. Muitas vezes, como é bem minúsculo, até esqueço que estou com ele.

Me encorajou também a fazer novos projetos e gravações na rua, por exemplo.

Vale a pena?

Com um preço competitivo, o microfone sem fio oferece boa relação custo-benefício para quem busca uma solução prática de gravação de áudio em celulares e não pode gastar muito nesse momento.

Ainda assim, limitações como a dependência de portas USB-C e possíveis interferências no sinal em ambientes complexos devem ser levadas em conta.

Recomendaria para youtubers, jornalistas, professores, influenciadores digitais, criadores de conteúdo amadores e semiprofissionais que precisam de uma solução prática e rápida para melhorar a captação de áudio em vídeos e podcasts.

Também acredito que seja útil para profissionais que realizam videoconferências ou webinários e desejam melhorar a clareza da voz sem investir em equipamentos mais caros.

