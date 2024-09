Reino Unido proíbe facões e facas "zumbi" para reduzir incidentes e crimes com armas brancas

Para diminuir os incidentes e crimes com armas brancas, o Reino Unido decidiu proibir facões e facas "zumbi" (armas de dois gumes com lâminas curvas). A medida entrará em vigor nesta terça-feira (24) e os proprietários dos objetos deverão entregá-los à polícia ou a associações. Uma delas é a Steel Warriors, que recicla as lâminas e as transforma em aparelhos de musculação.

Todos os meses, a associação Steel Warriors recebe uma tonelada de facas apreendidas pela polícia nas ruas de Londres. As lâminas são derretidas e se transformam em equipamentos de ginástica que são instalados em parques, explica Ben Wintour, co-fundador da Steel Warriors em 2017.

Segundo ele, a ideia é mostrar que "o negativo pode ser transformado em positivo", detalha. "Queríamos entender por que os jovens carregam facas e se havia uma maneira de fazer algo para agir contra isso", diz Wintour.

Neste domingo, um adolescente foi esfaqueado até a morte em Woolwich, no sudeste de Londres. "Infelizmente ele morreu pouco depois, apesar dos esforços dos policiais e paramédicos no local", explicou a polícia em um comunicado. Por enquanto, nenhum suspeito foi detido.

Este é apenas um dos milhares de crimes com facas ocorridos no Reino Unido no último ano. No total, mais de 50.500 incidentes foram registrados pela polícia na Inglaterra e no País de Gales, entre março de 2023 e março de 2024. O aumento é de cerca de 4% em relação ao ano anterior.

A polícia britânica registrou mais de 15.000 infrações com armas brancas no mesmo período, contra 12.786 no ano anterior somente em Londres. Este aumento é de 80% desde 2015. Além disso, quase 250 pessoas morreram vítimas dessas armas entre julho de 2022 e junho de 2023 na Inglaterra e no País de Gales, de acordo com o Office for National Statistics.

Another fantastic afternoon with @steelwarriorsuk at Finsbury Park. This week our Year 9 boys joined the crew! #ThisIsAP pic.twitter.com/6cctayK77Y ? Haringey Learning Partnership (@HaringeyLP) July 10, 2024

"Ociosidade gera problemas"

Por que alguns jovens carregam facas? Segundo o representante da associação britânica, os jovens têm a sensação de estar em perigo nas ruas e querem se proteger. Também há o desejo de "parecer mais forte". A falta de estruturas acessíveis onde os jovens possam praticar esportes, diz, acaba favorecendo a ociosidade e, com ela, surgem os problemas.

"É importante não se concentrar apenas nos problemas e nos aspectos negativos, mas também manter alguma esperança", frisa. "Muitos jovens estão passando por momentos difíceis e podemos agir", defende.

Além das instalações esportivas, a Steel Warriors oferece cursos para jovens em situação de risco para ajudá-los a se tornarem coachs esportivos.

O primeiro espaço construído pela associação está localizado em Poplar, no leste de Londres. No total, cinco já foram implantados até agora. Ben Wintour gostaria de ampliar as atividades da associação "para todo o Reino Unido" e até pensa "na possibilidade de exportar a ideia para o exterior".

A associação se beneficia de apoio de alto nível, como o do boxeador Anthony Joshua, e da ajuda financeira de grandes empresas, como a Paramount Pictures.

Com informações da AFP